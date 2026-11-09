Arabia Saudita

Los hutíes reivindicaron ataques contra Aramco y el aeropuerto de Riad

El movimiento insurgente aseguró haber ejecutado cuatro operaciones militares contra objetivos energéticos, civiles y militares. Riad confirmó daños materiales en un edificio de Aramco y anunció que sus defensas interceptaron al menos cinco misiles balísticos.