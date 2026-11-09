Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos estratégicos de Arabia Saudita, en una nueva escalada del conflicto regional. Entre los blancos mencionados por el grupo insurgente figuran el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, instalaciones de la petrolera estatal Aramco y el Centro Financiero de la capital saudita.
Los hutíes reivindicaron ataques contra Aramco y el aeropuerto de Riad
El movimiento insurgente aseguró haber ejecutado cuatro operaciones militares contra objetivos energéticos, civiles y militares. Riad confirmó daños materiales en un edificio de Aramco y anunció que sus defensas interceptaron al menos cinco misiles balísticos.
El anuncio fue realizado este domingo 8 de noviembre por el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, quien aseguró que el movimiento llevó adelante cuatro operaciones con misiles balísticos, de crucero y aeronaves no tripuladas.
Según el comunicado, uno de los ataques tuvo como objetivos el aeropuerto de Riad, depósitos de almacenamiento de petróleo de Aramco y el Centro Financiero de la ciudad. Sarea afirmó que los impactos fueron "directos y precisos" y que provocaron daños significativos.
El portavoz también informó sobre ataques contra instalaciones de Aramco en Abqaiq, al este de Arabia Saudita, y posiciones militares en distintas zonas de Yemen, entre ellas las provincias de Al Yauf, Marib y Lahj.
Arabia Saudita confirmó daños en un edificio de Aramco
Horas antes de la reivindicación hutí, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita había informado que un edificio administrativo de Aramco en Riad fue blanco de un intento de ataque.
De acuerdo con el comunicado oficial, la caída de restos sobre la estructura provocó daños materiales menores, aunque no se registraron víctimas fatales ni personas heridas.
Sin embargo, un testigo citado en el reporte periodístico señaló que varios pisos del edificio presentaban daños visibles, con ventanas rotas y destrozos en sectores de la fachada.
Por su parte, la coalición militar encabezada por Arabia Saudita comunicó que sus sistemas de defensa habían interceptado y derribado al menos cinco misiles balísticos lanzados durante los ataques.
Los hutíes justificaron la ofensiva como una represalia
Yahya Sarea sostuvo que las operaciones contra territorio saudita fueron una respuesta a los bombardeos realizados por la coalición liderada por Riad en Yemen, que, según denunció el movimiento insurgente, provocaron la muerte de 33 civiles en las inmediaciones de Saná, la capital yemení, el sábado anterior.
La ofensiva se produce en un contexto de enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas militarmente por Arabia Saudita. Las operaciones militares para recuperar territorios bajo control insurgente incluyen bombardeos en distintas regiones del país.
Los ataques contra infraestructura energética, edificios administrativos y aeropuertos reflejan la creciente intensidad de las operaciones militares y amplían los riesgos para instalaciones civiles y estratégicas de Arabia Saudita.
La petrolera estatal Aramco ocupa un lugar central en la economía saudita y en el mercado internacional de hidrocarburos. Por ese motivo, cualquier ofensiva contra sus instalaciones genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre la producción, el abastecimiento y la seguridad energética regional.
La reiteración de ataques con misiles y drones también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Arabia Saudita para proteger sus principales centros urbanos y económicos frente a las operaciones del movimiento hutí.