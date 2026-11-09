Alemania podría tener por primera vez una mujer al frente de la presidencia federal. El canciller Friedrich Merz propuso oficialmente a Ilse Aigner, actual presidenta del Parlamento de Baviera, como candidata para suceder a Frank-Walter Steinmeier, cuyo mandato finalizará en marzo de 2027.
Merz propuso a Ilse Aigner para convertirse en la primera presidenta de Alemania
La actual presidenta del Parlamento de Baviera recibió el respaldo de los principales partidos de la coalición de gobierno. La elección será el 30 de enero de 2027 y, de imponerse, sucederá a Frank-Walter Steinmeier a partir del 18 de marzo.
El anuncio se realizó este lunes 9 de noviembre y representa un paso importante en el proceso de renovación de la jefatura del Estado. Aigner, de 61 años, cuenta con el respaldo de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), fuerzas que reúnen una mayoría en la Asamblea Federal.
Además, Los Verdes manifestaron su disposición favorable a la candidatura, lo que fortalece las posibilidades de que la dirigente bávara consiga los votos necesarios en la elección prevista para el próximo 30 de enero.
Una trayectoria política con experiencia nacional y regional
Ilse Aigner es ingeniera electrónica de formación y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la política alemana. Entre 2008 y 2013 se desempeñó como ministra federal de Agricultura, durante el gobierno de Angela Merkel, y posteriormente consolidó su carrera política en Baviera.
Actualmente preside el Parlamento de ese estado federado, uno de los más importantes de Alemania. Su perfil político es considerado transversal y cuenta con reconocimiento más allá de las fronteras de su propio espacio partidario.
Su postulación también tiene un significado institucional para la CSU, la fuerza política bávara que integra junto con la CDU el espacio conservador alemán. De ser elegida, Aigner se convertiría en la primera representante de ese partido en alcanzar la presidencia federal.
La elección será el 30 de enero
La designación del presidente federal alemán está a cargo de la Asamblea Federal, un órgano constitucional que se reúne exclusivamente para elegir al jefe de Estado. Está integrado por los miembros del Bundestag (Parlamento nacional) y un número equivalente de representantes designados por los parlamentos de los estados federados.
La votación se realizará el 30 de enero de 2027. El respaldo anticipado de los principales partidos de gobierno y las señales favorables de otras fuerzas políticas ubican a Aigner como la principal candidata para imponerse en el proceso.
Si consigue la mayoría necesaria, asumirá el cargo el 18 de marzo de 2027, cuando concluya el segundo mandato de Frank-Walter Steinmeier.
Una posible marca histórica para la política alemana
La eventual llegada de Aigner a la presidencia representaría un hecho significativo para la historia institucional de Alemania. Desde la creación de la República Federal, en 1949, todos los presidentes federales fueron hombres.
Aunque la presidencia alemana tiene funciones principalmente representativas y constitucionales, el cargo posee una importante relevancia institucional y simbólica. El jefe de Estado representa al país, promulga las leyes y cumple un papel de referencia en la vida democrática.
La candidatura de Aigner abre así la posibilidad de un cambio histórico en la representación política alemana, con una dirigente que combina experiencia en el gobierno nacional, conducción parlamentaria y respaldo de distintos sectores políticos.