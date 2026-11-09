Elecciones

Merz propuso a Ilse Aigner para convertirse en la primera presidenta de Alemania

La actual presidenta del Parlamento de Baviera recibió el respaldo de los principales partidos de la coalición de gobierno. La elección será el 30 de enero de 2027 y, de imponerse, sucederá a Frank-Walter Steinmeier a partir del 18 de marzo.