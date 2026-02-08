#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Asia y Europa

Tres países van a las urnas en simultáneo este domingo para definir su futuro

Este 8 de febrero hay elecciones en Tailandia, Portugal y Japón. Cuál es el panorama de cada uno de ellos.

Los portugueses esperan remontar su bajísima de votantes de la primera vuelta. Crédito: REUTERS/Rita FrancaLos portugueses esperan remontar su bajísima de votantes de la primera vuelta. Crédito: REUTERS/Rita Franca
Seguinos en
Por: 

Este domingo 8 de febrero, el mapa político global vivirá una jornada de alta intensidad con procesos electorales clave en tres naciones de gran relevancia estratégica: Tailandia, Portugal y Japón. Mientras el sudeste asiático busca una salida a su inestabilidad crónica, la península ibérica definirá su jefatura de Estado y el gigante nipón pondrá a prueba el liderazgo de su primera ministra.

Tailandia y el retorno a las urnas tras la crisis

El país asiático celebra elecciones generales para renovar los 500 escaños de la Cámara de Representantes. La cita llega tras un periodo de turbulencia política marcado por la disolución del Parlamento y la destitución de los últimos jefes de Gobierno por fallos judiciales.

Mirá tambiénFrancia y Canadá abrieron consulados en Groenlandia

Además de los legisladores, se realizará un referéndum constitucional para determinar si la actual Carta Magna, redactada en 2017 bajo influencia militar, debe ser reemplazada.

El actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, disolvió el Parlamento en diciembre pasado. El partido opositor Puea Thai, liderado por Yodchanan Wongsawat, y el partido PPLE (sucesor del disuelto Move Forward) encabezan las encuestas, enfrentándose a los bloques conservadores alineados con el sistema tradicional.

People wearing traditional Thai dress gather next to a campaign poster of Bhumjaithai party in the tourist district, as Thailand will hold general elections on February 8, in Bangkok, Thailand, February 7, 2026. REUTERS/Maxim ShemetovLa campaña en Tailandia se extendió hasta horas previas de los comicios. Crédito: Maxim Shemetov/Reuters

Un elemento clave es que el sistema es mixto: 400 escaños por mayoría simple y 100 por representación proporcional.

Portugal y la segunda vuelta presidencial

Tras una primera vuelta celebrada el 18 de enero, Portugal regresa a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien no puede presentarse a un tercer mandato tras diez años en el poder.

Mirá tambiénCosta Rica inicia un nuevo ciclo con Laura Fernández en el poder: foco en seguridad y economía

La contienda está marcada por una polarización inédita. El líder de la ultraderecha, André Ventura (Chega), llega como uno de los favoritos tras los sondeos de la primera vuelta, compitiendo contra figuras como el socialista António José Seguro y el liberal João Cotrim de Figueiredo.

Moderate Socialist Antonio Jose Seguro reacts during his closing event, ahead of the presidential runoff against far-right leader Andre Ventura, scheduled for February 8, in Porto, Portugal, February 6, 2026. REUTERS/Rita FrancaEl socialista Antonio Jose Seguro corre con la pequeña delantera en Portugal para la segunda vuelta. Crédito: REUTERS/Rita Franca

Por primera vez en cuatro décadas, la presidencia portuguesa se define en un balotaje. Las encuestas muestran un empate técnico entre los principales aspirantes, lo que augura un conteo de votos muy ajustado.

La primera vuelta registró la mayor afluencia de votantes en dos décadas (45,5%), un síntoma del interés que despierta el recambio en el Palacio de Belém.

Japón y el plebiscito de Sanae Takaichi

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se somete a su primera gran prueba electoral tras haber disuelto la Cámara de Representantes para convocar elecciones anticipadas.

Takaichi busca revalidar la mayoría absoluta del Partido Liberal Democrático (PLD). Ha declarado públicamente que, si la coalición gobernante no recupera la mayoría, presentará su dimisión inmediata.

Japan's Prime Minister and leader of the ruling Liberal Democratic Party (LDP), Sanae Takaichi, speaks during an election campaign event ahead of the February 8 snap election, in Tokyo, Japan, February 7, 2026. REUTERS/Kim Kyung-HoonSanae Takaichi. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El Partido Democrático Constitucional y el budista Komeito formaron la Alianza Reformista Centrista para intentar frenar al PLD, aunque las encuestas les otorgan pronósticos desfavorables debido al escaso tiempo de campaña.

Un dato inusitado en esta elección es el elevado nivel de aprobación de Takaichi entre los menores de 30 años (cercano al 80% según NHK), quienes ven en ella una figura "rebelde" frente al sistema tradicional nipón.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Elecciones 2026
Japón
Portugal

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro