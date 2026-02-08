Tres países van a las urnas en simultáneo este domingo para definir su futuro

Este domingo 8 de febrero, el mapa político global vivirá una jornada de alta intensidad con procesos electorales clave en tres naciones de gran relevancia estratégica: Tailandia, Portugal y Japón. Mientras el sudeste asiático busca una salida a su inestabilidad crónica, la península ibérica definirá su jefatura de Estado y el gigante nipón pondrá a prueba el liderazgo de su primera ministra.
Tailandia y el retorno a las urnas tras la crisis
El país asiático celebra elecciones generales para renovar los 500 escaños de la Cámara de Representantes. La cita llega tras un periodo de turbulencia política marcado por la disolución del Parlamento y la destitución de los últimos jefes de Gobierno por fallos judiciales.
Además de los legisladores, se realizará un referéndum constitucional para determinar si la actual Carta Magna, redactada en 2017 bajo influencia militar, debe ser reemplazada.
El actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, disolvió el Parlamento en diciembre pasado. El partido opositor Puea Thai, liderado por Yodchanan Wongsawat, y el partido PPLE (sucesor del disuelto Move Forward) encabezan las encuestas, enfrentándose a los bloques conservadores alineados con el sistema tradicional.
La campaña en Tailandia se extendió hasta horas previas de los comicios. Crédito: Maxim Shemetov/Reuters
Un elemento clave es que el sistema es mixto: 400 escaños por mayoría simple y 100 por representación proporcional.
Portugal y la segunda vuelta presidencial
Tras una primera vuelta celebrada el 18 de enero, Portugal regresa a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien no puede presentarse a un tercer mandato tras diez años en el poder.
La contienda está marcada por una polarización inédita. El líder de la ultraderecha, André Ventura (Chega), llega como uno de los favoritos tras los sondeos de la primera vuelta, compitiendo contra figuras como el socialista António José Seguro y el liberal João Cotrim de Figueiredo.
El socialista Antonio Jose Seguro corre con la pequeña delantera en Portugal para la segunda vuelta. Crédito: REUTERS/Rita Franca
Por primera vez en cuatro décadas, la presidencia portuguesa se define en un balotaje. Las encuestas muestran un empate técnico entre los principales aspirantes, lo que augura un conteo de votos muy ajustado.
La primera vuelta registró la mayor afluencia de votantes en dos décadas (45,5%), un síntoma del interés que despierta el recambio en el Palacio de Belém.
Japón y el plebiscito de Sanae Takaichi
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se somete a su primera gran prueba electoral tras haber disuelto la Cámara de Representantes para convocar elecciones anticipadas.
Takaichi busca revalidar la mayoría absoluta del Partido Liberal Democrático (PLD). Ha declarado públicamente que, si la coalición gobernante no recupera la mayoría, presentará su dimisión inmediata.
Sanae Takaichi. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
El Partido Democrático Constitucional y el budista Komeito formaron la Alianza Reformista Centrista para intentar frenar al PLD, aunque las encuestas les otorgan pronósticos desfavorables debido al escaso tiempo de campaña.
Un dato inusitado en esta elección es el elevado nivel de aprobación de Takaichi entre los menores de 30 años (cercano al 80% según NHK), quienes ven en ella una figura "rebelde" frente al sistema tradicional nipón.