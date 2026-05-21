El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el bloqueo parcial de las cuentas bancarias del ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de sus hijas, Alba y Laura, dentro de la investigación abierta por presuntas comisiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Bloquean parte de las cuentas del ex presidente español Zapatero y de sus hijas
Un juez ordenó bloquear las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas. La causa investiga presuntas comisiones ilegales ligadas al rescate público de la aerolínea.
La causa investiga posibles delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias vinculados a la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la compañía aérea en marzo de 2021 por el Gobierno.
En un auto fechado el pasado 18 de mayo, el magistrado autorizó además a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a intervenir fondos en criptomonedas asociados a los investigados. La resolución permite transferir los activos digitales localizados en billeteras virtuales a otras controladas por la Policía con el objetivo de garantizar su aseguramiento.
El juez también avala el bloqueo de cuentas detectadas en plataformas de intercambio de criptoactivos y cualquier otra medida necesaria para asegurar los fondos hallados durante la investigación.
La decisión supone un nuevo avance en las diligencias judiciales. Durante esta semana, agentes policiales registraron el despacho profesional vinculado al expresidente en la calle Ferraz, así como otras tres sociedades mercantiles. Entre ellas figura What The Fav S.L., empresa relacionada con sus hijas y que, según las pesquisas, podría haber recibido parte de las supuestas comisiones investigadas.
Los registros alcanzaron igualmente a las compañías Softgestor, especializada en asesoría jurídica, e Inteligencia Prospectiva. Además, el magistrado autorizó el registro corporal de María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, a quien el auto atribuye un papel operativo relevante dentro de la supuesta red investigada. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.
Zapatero y la conexión con Venezuela
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaron el martes antes de las 8:00 (hora España) en el domicilio de Zapatero para comunicarle su imputación en el caso Plus Ultra. Al mismo tiempo, los agentes registraron su despacho profesional en la calle Ferraz de Madrid y las oficinas de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
La operación, bautizada como 'Tíbet' se ha desarrollado en el marco de la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez José Luis Calama.
La actuación policial frustró un viaje que el expresidente tenía previsto ese mismo día. Según fuentes próximas al caso citadas por 'El Confidencial', Zapatero tenía comprado un billete de Air Europa con salida de Barajas a las 16:10 (hora España) con destino a Santo Domingo, desde donde tomaría un avión privado para continuar hasta Caracas, Venezuela, con llegada prevista a las 21:50, hora venezolana.
El desplazamiento, de carácter privado y sin reflejo en ninguna agenda oficial, no habría estado relacionado con la investigación según las mismas fuentes, aunque fue planificado con urgencia tras las informaciones publicadas la semana pasada que ya situaban a Zapatero en el foco de las pesquisas de la UDEF.