Cómo reaccionó Irán tras la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos

Irán envió su respuesta oficial a un plan de cese al fuego de 15 puntos propuesto por Estados Unidos a través de intermediarios, y ahora espera la respuesta de la otra parte, informó este jueves la agencia semioficial iraní de noticias Tasnim, que citó a una fuente.
Según dicha fuente, Irán indicó en su respuesta que deben cesar los actos de asesinato, que deben establecerse condiciones para garantizar que la guerra no se repita, que deben garantizarse y determinarse claramente las indemnizaciones y las reparaciones de guerra, y que debe implementarse el fin de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia que participaron en esta batalla en toda la región.
A través de Tasnim, la respuesta de Irán a los 15 puntos propuestos por Estados Unidos fue enviada oficialmente a través de intermediarios el miércoles por la noche.
Daños en Kiryat Ono, Israel, tras ataques de Irán este 26 de marzo. Crédito: REUTERS/Oren Ben Hakoon
Además, la fuente citada por la agencia iraní añadió que la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es un derecho natural y legal de Irán y, por lo tanto, debe ser reconocida.
Esas son las condiciones de Irán, aparte de las exigencias formuladas durante la segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra, celebrada pocos días antes de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel en febrero.
Irán duda de la disposición de Washington a negociar
Irán tiene “dudas completas” sobre la disposición de Washington a negociar, informó este jueves la agencia semioficial Tasnim, al citar a una fuente no identificada que, según dijo, está familiarizada con el asunto.
La fuente agregó que Teherán entregó formalmente anoche su respuesta a una propuesta de 15 puntos de Estados Unidos, y que Irán “ahora espera una respuesta”.
El medio estatal Press TV informó el miércoles que un funcionario iraní ha delineado cinco condiciones para poner fin a la guerra en respuesta a la propuesta de EE.UU., cuyo contenido exacto sigue sin estar claro.
Entre las exigencias de Irán se encuentran el cese total de la “agresión y los asesinatos”, así como garantías de soberanía iraní sobre una ruta energética clave, el estrecho de Ormuz.
Las condiciones fueron reiteradas por la fuente citada por Tasnim este jueves. Pero la fuente también afirmó que, desde la perspectiva de Irán, el intento de Estados Unidos de negociar es un “tercer proyecto de engaño”. Según la fuente, Washington está utilizando la cobertura de las negociaciones para mantener bajos los precios globales del petróleo y ganar tiempo para preparar una nueva acción en el sur de Irán, que podría incluir una incursión terrestre.
No está claro si alguno de los funcionarios citados está autorizado para hablar en nombre del Gobierno iraní, que ha sido duramente golpeado por una ola de asesinatos.
Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda las posibilidades de un acuerdo para poner fin a la guerra y dijo que corresponde a Irán alcanzar un acuerdo.
Trump aseguró que el control del suministro de petróleo de Irán es “una opción”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que tomar el control del suministro de petróleo de Irán es “una opción”.
“Quiero decir, no hablaría de eso, pero es una opción”, dijo Trump cuando un reportero le preguntó si eso era una posibilidad. Sugirió que una resolución en Irán podría parecerse a Venezuela, donde Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro y comenzó a trabajar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en temas de petróleo y otros asuntos.
Donald Trump junto a su secretario de Guerra, Pete . Crédito: HegsethREUTERS/Evelyn Hockstein
“Bueno, en Venezuela, nos ha ido muy bien trabajando con Venezuela. Ciertamente hemos obtenido miles de millones y miles de millones de dólares. Y, por cierto, Venezuela está mejor ahora que nunca en la historia de su país, y es como una especie de empresa conjunta, pero Estados Unidos ha ganado mucho dinero”, dijo Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que en los dos primeros meses de 2026 Venezuela “generó más ingresos por ventas de petróleo que en la mayor parte de todo el año pasado” y que “el dinero ya no está siendo robado”.