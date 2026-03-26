Escalada en Medio Oriente

Israel eliminó al jefe de la Armada iraní en un ataque estratégico sobre Bandar Abbas

Alireza Tangsiri, responsable del control del Estrecho de Ormuz y hombre de confianza del ayatolá Khamenei, murió durante una incursión aérea junto a sus principales asesores. El gobierno israelí confirmó la autoría del operativo en el puerto más importante de Irán.