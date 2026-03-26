Israel eliminó al jefe de la Armada iraní en un ataque estratégico sobre Bandar Abbas
Alireza Tangsiri, responsable del control del Estrecho de Ormuz y hombre de confianza del ayatolá Khamenei, murió durante una incursión aérea junto a sus principales asesores. El gobierno israelí confirmó la autoría del operativo en el puerto más importante de Irán.
Un ataque aéreo acabó con la vida del jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, en Bandar Abbas, cerca del estrecho de Ormuz, según informó este jueves el Ejército israelí, cuando la guerra el Golfo ya entra en el día 27.
Fuentes de la defensa israelí confirmaron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron las responsables del ataque que acabó con la vida de Tangsiri y añadieron que este tuvo lugar a las 3:00 a. m., hora local.
Alireza Tangsiri, jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Una muerte "explosiva"
Las fuentes indicaron que varios de los principales asesores navales de Tangsiri también murieron en el ataque.
El ministro de Defensa de Israel, Katz, afirmó que Alireza Tangsiri fue "directamente responsable" del cierre efectivo del estrecho y que su muerte fue "explosiva".
Tangsiri ha sido una de las figuras más vocales y estratégicas dentro de la estructura militar de Irán, especialmente en lo que respecta al control del Estrecho de Ormuz.
Tangsiri asumió el mando de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en agosto de 2018, nombrado directamente por el Líder Supremo, el ayatolá Alí Khamenei.
Alireza Tangsiri era responsable del control del Estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.
Es un veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), con una larga carrera centrada en operaciones navales en el Golfo.
Debido a su rol en el programa de misiles y las actividades de desestabilización regional, fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos (desde 2019) y otros países occidentales.
Su eliminación representaría un golpe táctico y simbólico inmenso por varias razones, entre ellas, el lugar donde fue alcanzado. Bandar Abbas es el puerto estratégico más importante de Irán y sede del cuartel general de su flota.
Al ser un hombre de extrema confianza de Khamenei, su reemplazo implica un reto logístico en un momento de máxima tensión en el "frente marítimo".