Tras el ataque armado cerca de Hebrón que dejó cinco israelíes heridos, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel anunció este viernes el inicio de una amplia operación militar en Cisjordania ocupada, la cual contempla evacuaciones en sectores palestinos, registros domiciliarios y demoliciones de infraestructura.
Netanyahu anunció una masiva operación militar en Cisjordania tras un ataque en Hebrón
El primer ministro israelí ordenó el despliegue de tropas y evacuaciones luego del ataque armado, en medio de fuertes críticas de la oposición.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde salieron los atacantes, evacuarán a los habitantes, allanarán casa por casa y desarticularán la infraestructura terrorista", advirtió Netanyahu en un video, remarcando que el despliegue militar será a una escala sin precedentes desde la Guerra de los Seis Días.
También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su Gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.
Israel reforzará militarmente los asentamientos
El primer ministro prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania - ilegales según el derecho internacional-, y aseguró que su Gobierno está estableciendo y regularizando más de cien nuevas comunidades en este territorio.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, anunció a su vez en un comunicado que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, "siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín".
Ataque cerca de Hebrón
El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar tuvo lugar este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes. Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército continuaba buscando a posibles implicados.
Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos, dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.
Katz aseguró que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles. El grupo islamista palestino -que es considerado una organización terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países- celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes, pero no se lo atribuyó.
Israel en campaña electoral
El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes, y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.
El jueves, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó al ministro de Defensa de desviar responsabilidades políticas al advertir de posibles ataques iraníes durante la jornada electoral. Otros líderes de la oposición israelí, como Yair Lapid y Yair Golán, también cuestionaron las declaraciones del Gobierno y alertaron de posibles operaciones militares con fines electorales.