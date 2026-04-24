Nuevas declaraciones

El canciller Quirno se manifestó contra Reino Unido sobre la disputa de las Islas Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina cuestionó la reacción del gobierno británico ante la filtración del Pentágono que sugiere un cambio de postura desde Estados Unidos respecto a la soberanía. Apeló a elementos históricos y denunció "las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales".