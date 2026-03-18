Dos muertos en Israel tras el impacto de un misil iraní

Al menos dos personas murieron en la madrugada de este miércoles en las cercanías de Tel Aviv, Israel, luego del impacto de fragmentos de misiles lanzados desde Irán, según informaron los servicios de emergencia israelíes.
Ya suman catorce las víctimas en territorio israelí desde que se inició el conflicto, el 28 de febrero.
Al menos dos personas murieron en la madrugada de este miércoles en las cercanías de Tel Aviv, Israel, luego del impacto de fragmentos de misiles lanzados desde Irán, según informaron los servicios de emergencia israelíes.
Los equipos de Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja en Israel, difundieron imágenes del lugar que muestran importantes daños materiales en un edificio de Ramat Gan y en la estación de trenes de Savidor. Entre ellos se encuentran un automóvil incendiado y escombros, tras el ataque que se enmarca en la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El servicio de emergencias informó de que las dos víctimas -un hombre y una mujer- tenían alrededor de 70 años, creen que estaban en la escalera del edificio y que no pudieron llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.
De esta manera, ya suman catorce las personas fallecidas en territorio israelí desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero.
Por otra parte, y según los expertos israelíes, la mitad de los misiles empleados por las fuerzas de Irán están equipoadas con ojivas de racimo, por lo que pueden abrirse antes de caer y dispersar municiones más pequeñas sobre un radio estimado en diez kilómetros.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán atacando a cualquiera que “represente una amenaza para el Estado de Israel”, incluido el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dijo a los periodistas el martes el portavoz militar Effie Defrin.
Cuando se le preguntó si las FDI conocían el destino de Khamenei, a quien no se vio ni oído en público desde su nombramiento, Defrin dijo que no y añadió: “Pero puedo decir una cosa: continuaremos -como hemos demostrado- persiguiendo a cualquiera que represente una amenaza para el Estado de Israel, y cualquiera que levante una mano contra él no es inmune frente a nosotros. Lo perseguiremos, lo encontraremos y lo neutralizaremos”, reportó la cadena CNN.
Defrin también dijo que Israel seguiría atacando a miembros de las fuerzas paramilitares Basij de Irán.
“Lo digo aquí de nuevo, llegaremos a todos, sin importar dónde o cuándo”. Las FDI dijeron anteriormente el martes que mataron al comandante de la fuerza, Gholamreza Soleimani.
Defrin dijo que Israel se estaba preparando para una “campaña prolongada, incluso durante Pesaj”. La festividad judía cae en los primeros ocho días de abril este año.