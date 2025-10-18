Tifón Halong provocó destrucción en aldeas de Alaska y dejó más de 2 mil evacuados
Los daños provocados por la tormenta fueron tan graves que muchos residentes no podrán regresar a sus hogares durante al menos 18 meses, mientras continúan las evacuaciones y la asistencia de emergencia.
Familias desplazadas comienzan a adaptarse en refugios y comunidades más grandes.
Las intensas inundaciones que afectaron las aldeas remotas del suroeste de Alaska el pasado fin de semana provocaron daños tan severos que muchas de las más de 2.000 personas desplazadasno podrán regresar a sus hogares durante al menos 18 meses, según informó el gobernador Mike Dunleavy en una solicitud a la Casa Blanca para declarar un desastre mayor.
En Kipnuk, una de las comunidades más afectadas, se destruyeron 121 viviendas, equivalentes al 90 % del total. En Kwigillingok, donde unas 36 casas se perdieron, más de un tercio de las residencias resultaron inhabitables. La región fue golpeada por los restos del tifón Halong, que generaron oleaje comparable a un huracán de categoría 2.
Hasta el momento, se registró un fallecido y dos personas permanecen desaparecidas, mientras los equipos de rescate auxiliaron a decenas de residentes que flotaban lejos de sus hogares.
Evacuaciones aéreas
Las autoridades han priorizado la evacuación por aire de los habitantes de las aldeas indígenas. Más de 2.000 personas se encuentran en escuelas, comunidades mayores del suroeste de Alaska o han sido trasladadas en aviones militares a Anchorage, la ciudad más grande del estado.
La ciudad espera recibir hasta 1.600 evacuados. Hasta ahora, la Guardia Nacional trasladó a aproximadamente 575 personas, quienes fueron alojadas en un estadio y un centro de convenciones, con vuelos adicionales previstos para los próximos días.
Los funcionarios trabajan para mover a los evacuados de los refugios temporales a alojamientos de corto plazo, como hoteles, y posteriormente a viviendas más estables. “Por el tiempo, la distancia y las condiciones geográficas y climáticas, es probable que muchos no puedan regresar a sus comunidades este invierno”, advirtió Dunleavy.
Comunidades afectadas
Las aldeas de Alaska suelen tener pocos cientos de habitantes que dependen de la caza y la pesca para su subsistencia. El traslado a ciudades más grandes implica adaptarse a un estilo de vida muy distinto. Alexie Stone, de Kipnuk, llegó a Anchorage junto a su familia y se alojó en el Centro Alaska Airlines, donde la Cruz Roja les proporcionó catres, mantas y artículos de higiene.
El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy.
“Va a ser cuestión de buscar un lugar y encontrar trabajo. Estamos empezando una nueva vida aquí en Anchorage”, dijo Stone. “Nuestros vecinos del oeste de Alaska han sufrido enormes pérdidas y devastación. Haremos todo lo posible para ayudarlos en estos momentos difíciles”, declaró la alcaldesa Suzanne LaFrance.
La representante estatal Nellie Unangiq Jimmie, de Toksook Bay, relató cómo sobrevivió junto a su familia a vientos de hasta 161 km/h durante la tormenta. Agradeció a Anchorage por acoger a los evacuados y enfatizó que, aunque lejos de sus hogares, los desplazados se sienten respaldados por la comunidad y conservan un vínculo con su tierra.
Respuesta federal y solicitud de ayuda
El gobierno federal participa activamente en operaciones de rescate, evaluación de daños, respuesta ambiental y apoyo a la evacuación. Una declaración de desastre mayor podría habilitar programas federales de asistencia para personas y reconstrucción de infraestructura, incluyendo fondos para obras de emergencia y permanentes.
Las autoridades advierten que las tormentas podrían continuar, con lluvias y vientos que afecten también el sur y el medio oeste de Estados Unidos. La magnitud del desastre, combinada con la geografía remota de las aldeas y su acceso limitado por aire o agua, complica las tareas de asistencia y prolonga la incertidumbre para los habitantes.
