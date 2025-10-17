Propuesta desde EE.UU.

Trump le pidió a Zelenski frenar la guerra “donde están” y ofreció un acuerdo con Rusia

Este viernes 17 de octubre, Donald Trump recibió en Washington a Volodímir Zelenski. Le propuso terminar la guerra entre Rusia y Ucrania “donde están”, permitiendo que ambos países reclamen la victoria. El líder estadounidense dijo que también le hizo la misma propuesta a Putin y pidió “no más muertes”.