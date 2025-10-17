Trump le pidió a Zelenski frenar la guerra “donde están” y ofreció un acuerdo con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes que la guerra entre Rusia y Ucrania debería terminar "donde están". Lo planteó tras una reunión de dos horas con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
Desde su red social Truth, Trump propuso que ambas partes "reclamen la victoria" para ponerle fin a la guerra. "Ya se ha derramado suficiente sangre. Las líneas de propiedad ya están definidas por la guerra y el coraje", escribió. También remarcó: “¡No más disparos, no más muertes, no más sumas vastas e insostenibles de dinero gastado!”
La postura de Trump llega un día después de haber hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin. Según informó el propio líder norteamericano, le hizo llegar un mensaje idéntico al que luego transmitió a Zelenski.
"Le dije a Putin y también sugerí firmemente a Zelenski que es hora de detener la matanza y hacer un ACUERDO", publicó en mayúsculas. Trump añadió que “miles de personas están siendo masacradas cada semana” y pidió: “¡No más! ¡Vuelvan a casa con sus familias en paz!”
Al salir del encuentro, Zelenski habló brevemente con la prensa y aseguró que planteó la necesidad de armas de largo alcance, aunque evitó dar detalles. “Estados Unidos no quiere una escalada”, explicó.
Además, mencionó la falta de avances en la solicitud de misiles Tomahawk, y dijo que su país está dispuesto a entregar drones fabricados en Ucrania a cambio. “Los necesitamos”, insistió.
Zelenski señaló que Trump “entiende” que el territorio será el punto más difícil de las negociaciones. Aunque no hay fecha definida, se espera que el líder estadounidense también se reúna próximamente con Putin en Budapest.
La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022. Desde entonces, ha provocado miles de muertes, millones de desplazados y un reordenamiento político y económico en Europa del Este.
