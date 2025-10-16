Los medios de comunicación se oponen a las nuevas restricciones informativas del Pentágono
Los principales medios de comunicación, como The New York Times, The Washington Post y CNN, han declarado que no aceptarán las nuevas directrices, alegando la preocupación de que puedan socavar gravemente la libertad de prensa.
Para el departamento de Defensa, "el acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho". Xinhua.
Los principales medios de comunicación estadounidenses han rechazado una nueva política del Pentágono que prohíbe a los periodistas acceder al edificio a menos que informen únicamente sobre información que haya sido autorizada oficialmente por el Departamento de Defensa.
Los principales medios de comunicación, como The New York Times, The Washington Post y CNN, han declarado que no aceptarán las nuevas directrices, alegando la preocupación de que puedan socavar gravemente la libertad de prensa. La BBC tampoco las adoptará.
Los periodistas que no firmen la política antes de las 17:00 EDT (21:00 GMT) del martes deberán entregar sus credenciales de prensa y abandonar las instalaciones del Pentágono, dijo el departamento.
El acceso al Pentágono “no es un derecho”
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a las reacciones negativas de varios medios de comunicación sobre X con un emoji de un gesto de la mano, sugiriendo una despedida.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth. Reuters.
La administración Trump argumenta que los cambios son necesarios para proteger la seguridad nacional.
"El acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho", declaró Hegseth en redes sociales. "La prensa acreditada ya no puede incitar a cometer actos delictivos".
El mes pasado se envió a los periodistas un memorando anunciando los cambios , diciéndoles que "la información debe ser aprobada para su divulgación pública por un funcionario autorizador apropiado antes de ser publicada, incluso si no está clasificada".
La Asociación de Prensa del Pentágono ha dicho que la mayoría de sus miembros "parecen dispuestos a entregar sus credenciales antes que reconocer una política que amordaza a los empleados del Pentágono".
"La política transmite un mensaje de intimidación sin precedentes a todos dentro del Departamento de Defensa, advirtiendo contra cualquier interacción no autorizada con la prensa e incluso sugiriendo que es un delito hablar sin permiso expreso, lo cual claramente no lo es", dijo la Asociación.
Más de 100 miembros tienen credenciales para cubrir el Pentágono, y durante décadas los periodistas con credenciales de identificación tuvieron acceso irrestricto a áreas no clasificadas del edificio para visitar a los funcionarios.
Associated Press, Reuters, The Atlantic, The Wall Street Journal y NPR se encuentran entre otras importantes organizaciones de medios con presencia informativa en el Pentágono que se han negado a firmar las nuevas directrices.
Las principales cadenas de televisión -ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News- dijeron en una declaración conjunta que las reglas obstaculizarían la capacidad de los periodistas de "mantener a la nación y al mundo informados sobre importantes cuestiones de seguridad nacional".
Algunas organizaciones de noticias de tendencia derechista, incluidas el Washington Times y Newsmax, han dicho que sus periodistas tampoco firmarán la nueva política.
El documento de 21 páginas establece una serie de requisitos, incluida la disposición de que el personal militar necesita aprobación antes de compartir información con los medios de comunicación, incluso si no está clasificada.
La política establece que pedirle al personal de la agencia que "cometa actos delictivos" al revelar información no autorizada no está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.
Técnicamente, a los periodistas no se les prohíbe informar o publicar historias sobre el ejército estadounidense utilizando información considerada no clasificada.
Pero podrían ser considerados "un riesgo para la seguridad" si divulgan información clasificada o incluso no clasificada bajo las nuevas reglas sin la autorización del Pentágono.
"Nuestra política también es clara: está estrictamente prohibido solicitar a los miembros del servicio del DOW (Departamento de Guerra) y a los civiles que cometan delitos", dijo Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, en una publicación en las redes sociales.
"La política no les pide que estén de acuerdo, sólo que reconozcan que entienden cuál es nuestra política", dijo Parnell el lunes.
Trump: “La prensa es deshonesta”
Al hablar con los periodistas durante una reunión en la Casa Blanca el martes, el presidenteDonald Trump respaldó las nuevas normas restrictivas de acceso a la prensa del Pentágono.
"La prensa es muy deshonesta", dijo Trump. Reuters
"La prensa es muy deshonesta", dijo Trump, y agregó que las restricciones eran necesarias porque Hegseth "considera que la prensa es muy disruptiva".
"Creo que me molesta un poco tener soldados e incluso generales de alto rango andando con ustedes en la manga, preguntándoles, porque pueden cometer un error y un error puede ser trágico", dijo el presidente.
En la misma reunión, Hegseth calificó las restricciones como "medidas de sentido común" diseñadas para proteger información clasificada y evitar que los periodistas deambulen por el Pentágono.
Las normas sobre el acceso de la prensa que existían en el Pentágono antes de esta nueva política ya habían limitado el acceso a áreas restringidas y materiales clasificados.
La nueva política es la última ampliación de las restricciones al acceso de la prensa al Pentágono bajo el mando de Hegseth, un ex presentador de Fox News que rebautizó el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.
En mayo, las autoridades retiraron las oficinas del Pentágono destinadas a algunos medios, como el New York Times, NBC News, The Hill y CNN. En su lugar, las oficinas se asignaron al New York Post, One America News Network, Breitbart News Network, HuffPost News y otros, en lo que denominaron un nuevo programa de rotación.
Hegseth ya había sido objeto de escrutinio por su propio manejo de información confidencial después de que se revelara que compartió detalles sobre el bombardeo de Yemen en un chat grupal que incluía a un periodista en marzo.
