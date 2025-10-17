Desapareció en Alemania

Buscan al científico argentino Alejandro Fracaroli

El investigador cordobés, de 44 años, participaba de un ciclo de nanotecnología en el Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), uno de los más importantes de Europa. Su familia perdió contacto el lunes y notificó a la embajada argentina en Berlín, como así también en el consulado en Frankfurt.