Buscan al científico argentino Alejandro Fracaroli

El investigador cordobés, de 44 años, participaba de un ciclo de nanotecnología en el Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), uno de los más importantes de Europa. Su familia perdió contacto el lunes y notificó a la embajada argentina en Berlín, como así también en el consulado en Frankfurt.

Alejandro Fracaroli es investigador del Conicet y experto en nanotecnología.
Por: 

El científico cordobés Alejandro Fracaroli es buscado intensamente por las autoridades de la ciudad alemana de Karlsruhe, donde desapareció hace poco días, y donde realizaba una investigación vinculada a la nanotecnología.

El investigador, de 44 años, participaba de un ciclo de nanotecnología en el Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), uno de los más importantes de Europa.

El Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT).

En esa institución fue visto por última vez el lunes pasado, cuando presumiblemente abordó un ómnibus y luego desapareció. Por su parte, y al no tener respuesta a sus llamadas, los familiares hicieron la presentación correspondiente ante la embajada argentina en Berlín, como así también en el consulado en Frankfurt.

Además, el mismo día de su desaparición había hablado con su pareja -Gabriela Furlán-, quien confió no haber notado "nada raro" durante la conversación.

En alerta

Por su parte, la policía de Karlsruhe abrió una investigación que continúa en curso, y según informaron fuentes cercanas a la familia, todavía no hay resultados concretos ni indicios claros sobre lo ocurrido.

En tanto, Mónica Balzarini, directora del Conicet Córdoba, explicó que mantienen contacto constante con las autoridades argentinas y alemanas. “Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció”, expresó.

La localidad alemana de Karlsruhe, a 15 kilómetros de la frontera con Francia.La localidad alemana de Karlsruhe, a 15 kilómetros de la frontera con Francia.

Fracaroli es investigador del Conicet y profesor del Departamento de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Su especialidad está centrada en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales.

Muy cerca de Francia

Karlsruhe es una ciudad ubicada al suroeste de Alemania, tiene una población de unos 300 mil habitantes, y está apenas a 15 kilómetros de la frontera con Francia. Es la tercera ciudad en el estado de Baden-Wurtemberg, detrás de Stuttgart y Manheim.

