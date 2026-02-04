Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, habría sido detenido en Venezuela en un operativo conjunto
La captura habría sucedido en la madrugada del miércoles 4 de febrero, en medio de movimientos de poder y de investigaciones en curso sobre su posible extradición. La captura del empresario podría tener repercusiones legales significativas y reavivar tensiones políticas en el ámbito internacional.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, abrazando a Alex Saab. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Medios colombianos y agencias internacionales difundieron la noticia de que Álex Saab, señalado como uno de los principales operadores financieros del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Caracas durante un operativo que habría contado con la participación del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (SEBIN) y el FBI de Estados Unidos.
La detención se produjo en la madrugada del miércoles 4 de febrero, en medio de movimientos de poder y de investigaciones en curso sobre su posible extradición.
Quién es Álex Saab y por qué su detención genera repercusión
Álex Saab es un empresario colombiano-venezolano vinculado durante años con el entorno político y económico de Nicolás Maduro, con participación en contratos estatales y programas de importación de alimentos y obras públicas. Ha sido señalado por gobiernos y agencias internacionales como un operador clave del régimen de Caracas, con múltiples acusaciones de corrupción y lavado de dinero.
Saab ya había estado bajo custodia en Estados Unidos tras ser detenido en Cabo Verde en 2020, acusado de conspiración para lavado de dinero. Luego fue extraditado a ese país y permaneció encarcelado más de tres años antes de ser liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros. Tras su regreso a Venezuela, llegó a desempeñar cargos oficiales, entre ellos el de ministro de Industria y Producción Nacional, hasta ser sustituido semanas atrás durante una renovación del gabinete.
Álex Saab es señalado como uno de los principales operadores financieros del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro.
Detención en Caracas: versión de los medios
Según la emisora colombiana Caracol Radio, Saab fue arrestado en un operativo conjunto entre el SEBIN y el FBI estadounidense alrededor de las 2:30 a. m. del miércoles en Caracas. La información indica que Saab estaría en manos de las autoridades venezolanas mientras se evalúa su posible extradición a Estados Unidos por cargos vinculados a delitos financieros. En la misma operación, también se habría detenido al empresario Raúl Gorrín Belisario, vinculado al chavismo y con causas pendientes en tribunales estadounidenses.
Hasta el momento no hubo confirmación oficial de las autoridades de Venezuela ni del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la detención o sobre los pasos legales que siguen.
Si se confirmara la detención y se avanzara en un proceso de extradición, Saab podría enfrentar en tribunales de Estados Unidos las acusaciones de lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita por las cuales ya fue procesado en el pasado. Estos hechos además ocurren en un contexto de tensión política y reconfiguración del poder en Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez ha llevado a cabo cambios en el gabinete tras la salida de Maduro.
La noticia también reaviva el debate sobre la cooperación entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos, y el uso de procedimientos judiciales para perseguir casos de corrupción transnacional.
Saab ya había estado bajo custodia en Estados Unidos tras ser detenido en Cabo Verde en 2020, acusado de conspiración para lavado de dinero. REUTERS
Reacción y silencio oficial
Hasta ahora, ni el gobierno venezolano ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han emitido comunicados oficiales sobre la situación de Saab, lo que mantiene la noticia en estado de versión en desarrollo. Las fuentes que dieron la información al público, como Caracol Radio y agencias internacionales, aclararon que se trata de reportes preliminares basados en fuentes de inteligencia.
La detención de Alex Saab —de confirmarse de forma oficial— sería uno de los movimientos más significativos en años relacionados con la gestión y la justicia contra figuras relacionadas con el régimen chavista. Su arresto en Caracas y la posibilidad de extradición a Estados Unidos abren nuevos capítulos en las investigaciones sobre corrupción internacional y las conexiones políticas de Venezuela con actores externos.