En Caracas

Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, habría sido detenido en Venezuela en un operativo conjunto

La captura habría sucedido en la madrugada del miércoles 4 de febrero, en medio de movimientos de poder y de investigaciones en curso sobre su posible extradición. La captura del empresario podría tener repercusiones legales significativas y reavivar tensiones políticas en el ámbito internacional.