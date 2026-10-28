El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York, murió este miércoles a los 92 años. Un portavoz del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York confirmó el fallecimiento, según informó CNN y reprodujo la agencia Noticias Argentinas.
Murió Alvin Hellerstein, el juez que llevaba el proceso contra Maduro en Nueva York
Su fallecimiento fue confirmado por un portavoz del tribunal. Durante casi tres décadas intervino en causas vinculadas con Trump y los atentados del 11-S.
El magistrado había intervenido durante casi tres décadas en expedientes de amplia repercusión pública. Entre ellos, causas relacionadas con Donald Trump, la detención de su exabogado Michael Cohen y los reclamos de indemnización de personas afectadas por los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El proceso contra Maduro
Dos semanas antes de su muerte, Hellerstein supervisó una comparecencia de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan acusaciones de torturar a ciudadanos estadounidenses y a otras personas para mantenerse en el poder. Los imputados rechazan los cargos formulados en su contra.
Durante esa audiencia, el juez interrumpió al exmandatario venezolano cuando comenzó un discurso sobre las acusaciones, en lugar de responder si se declaraba culpable o inocente. Hellerstein supervisaba el caso desde su captura por fuerzas estadounidenses en enero, dentro de un expediente de larga trayectoria.
Una carrera de casi treinta años
Hellerstein fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. En 2011 pasó a desempeñarse con estatus sénior, una condición de retiro parcial que permite mantener funciones judiciales con una carga de trabajo reducida. Continuó, sin embargo, al frente de procesos de relevancia pública.
Entre sus actuaciones se destacan los litigios por indemnizaciones para integrantes de los equipos de primera respuesta y otras personas afectadas por los ataques del 11-S. Su actividad también incluyó decisiones sobre expedientes vinculados con el actual presidente estadounidense.
Las decisiones relacionadas con Trump
En agosto, rechazó el intento de Trump de trasladar a la Justicia federal el proceso estatal por los pagos destinados a comprar el silencio de una actriz de cine para adultos. Consideró que los desembolsos y reembolsos no eran actos oficiales. El mandatario apeló esa resolución.
También ordenó que Michael Cohen pudiera cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario. En esa decisión, concluyó que la administración había tomado represalias contra el exabogado personal de Trump por la publicación de un libro con revelaciones sobre el presidente.