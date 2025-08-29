Viaje accidentado

Paraguay: rescataron a un recién nacido que quedó atrapado nueve horas en una ambulancia empantanada

El mal estado de los caminos, las fuertes lluvias y una irresponsabilidad del conductor provocaron que una puérpera y su bebé, recientemente dados de alta, permanecieran horas dentro del vehículo. Finalmente, la ambulancia fue liberada del barro con la ayuda de un tractor de una estancia vecina.