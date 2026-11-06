Espacio aéreo

Europa en alerta: una ola de amenazas de bomba afectó 15 vuelos y encendió las alarmas

Una sucesión de amenazas de explosivos alteró el tráfico aéreo en varios países europeos. Las alertas obligaron a desviar aeronaves, activar protocolos de emergencia y desplegar operativos de seguridad. Los investigadores buscan determinar si existe una acción coordinada detrás de los episodios.