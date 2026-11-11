Miles de alumnos y docentes fueron evacuados este miércoles 11 de noviembre en Italia, luego de que alrededor de 300 establecimientos educativos recibieran correos electrónicos con amenazas de bomba. El episodio movilizó a las fuerzas de seguridad y se sumó a una serie de falsas alertas registradas en las últimas semanas en distintos países de Europa.
Amenazas de bomba en Europa: evacuaron establecimientos educativos en Italia y Reino Unido
Alrededor de 300 escuelas italianas recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba y debieron activar protocolos preventivos. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron los edificios, pero no encontraron explosivos. Episodios similares se registraron en Reino Unido y se suman a otras falsas alertas en distintos países europeos.
El ministro italiano de Educación, Giuseppe Valditara, confirmó la recepción de los mensajes y señaló que las amenazas afectaron a centros educativos de ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Bolonia.
Ante la situación, las autoridades desplegaron unidades especializadas, perros detectores y equipos de artificieros para inspeccionar los edificios. Hasta el momento, no se encontraron explosivos y los investigadores consideran poco probable que exista un riesgo concreto para la comunidad educativa.
Investigan el origen de los mensajes
Valditara sostuvo que el contenido de los correos electrónicos apunta más a un posible ciberataque o a una acción destinada a generar desestabilización que a una amenaza real contra las escuelas.
La policía italiana abrió una investigación para identificar el origen de los envíos masivos y establecer si existe alguna relación entre estos episodios y otros incidentes similares ocurridos recientemente en Europa.
Mientras avanzan las tareas de investigación, los establecimientos afectados activaron los protocolos de seguridad y se realizaron inspecciones preventivas para descartar la presencia de artefactos explosivos.
También hubo amenazas en escuelas de Reino Unido
La situación no se limitó a Italia. En Irlanda del Norte y Escocia, cientos de establecimientos educativos recibieron correos electrónicos con amenazas similares.
Aunque las autoridades británicas consideran que se trata de falsas alertas, algunos centros adoptaron medidas preventivas y realizaron evacuaciones para garantizar la seguridad de alumnos y trabajadores.
La repetición de estos episodios en distintos puntos de Europa generó preocupación entre las autoridades, que buscan determinar si existe un patrón común detrás de los mensajes.
Una ola de falsas alertas en distintos países europeos
Las amenazas contra las escuelas se suman a una serie de falsas alertas de bomba que durante las últimas semanas afectaron a vuelos comerciales, medios de comunicación e infraestructuras de diferentes países europeos.
En Irlanda, por ejemplo, la radiotelevisión pública RTÉ debió interrumpir temporalmente sus emisiones y evacuar sus instalaciones luego de recibir una amenaza.
Los investigadores analizan si los distintos episodios forman parte de una campaña coordinada para provocar alarma social y poner a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad.