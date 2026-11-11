Ataques informáticos

Amenazas de bomba en Europa: evacuaron establecimientos educativos en Italia y Reino Unido

Alrededor de 300 escuelas italianas recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba y debieron activar protocolos preventivos. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron los edificios, pero no encontraron explosivos. Episodios similares se registraron en Reino Unido y se suman a otras falsas alertas en distintos países europeos.