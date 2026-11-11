Guerra en Europa

Avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania: habrá un nuevo intercambio de prisioneros

Las delegaciones de ambos países alcanzaron un entendimiento para concretar un intercambio de prisioneros a gran escala durante las próximas semanas. Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, también dejaron abierta la posibilidad de nuevos encuentros antes de finalizar 2026, aunque continúan las diferencias sobre los territorios ocupados y las garantías de seguridad.