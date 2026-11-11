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Avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania: habrá un nuevo intercambio de prisioneros

Las delegaciones de ambos países alcanzaron un entendimiento para concretar un intercambio de prisioneros a gran escala durante las próximas semanas. Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, también dejaron abierta la posibilidad de nuevos encuentros antes de finalizar 2026, aunque continúan las diferencias sobre los territorios ocupados y las garantías de seguridad.

Las negociaciones en Abu Dabi abren la posibilidad de nuevos acuerdos entre Rusia y UcraniaLas negociaciones en Abu Dabi abren la posibilidad de nuevos acuerdos entre Rusia y Ucrania
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Las delegaciones de Rusia y Ucrania concluyeron el miércoles 11 de noviembre una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con un acuerdo para avanzar en un intercambio de prisioneros a gran escala y mantener abierto el diálogo para buscar una salida al conflicto.

Rustem Umerov, the head of the Ukrainian delegation, speaks during a briefing with Jared Kushner, US President Donald Trump's son-in-law, David Arakhamia, head of Ukrainian parliament's majority faction, US Special Envoy Steve Witkoff and Sergiy Kyslytsya, on the second day of UAE-hosted trilateral talks between the United States, Russian and Ukrainian delegations, amid a new push to end the war in Ukraine, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, November 11, 2026. REUTERS/Rula RouhanaLas negociaciones en Abu Dabi abren la posibilidad de nuevos acuerdos entre Rusia y Ucrania

Las conversaciones contaron con la mediación de Estados Unidos y fueron consideradas positivas por representantes de ambas partes, que señalaron avances en algunos puntos, aunque reconocieron que persisten diferencias importantes para alcanzar un acuerdo de paz.

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Según fuentes rusas, el intercambio podría involucrar a más de 2.000 prisioneros y concretarse durante las próximas dos o tres semanas.

Estados Unidos busca acercar posiciones

Tras las reuniones, los negociadores ucranianos destacaron los avances alcanzados. David Arakhamia, integrante de la delegación de Kiev, expresó su confianza en que las conversaciones puedan conducir a una solución antes de que termine 2026.

La mediación estadounidense continuará en los próximos días. Los enviados de Washington, Jared Kushner y Steve Witkoff, tienen previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú y posteriormente con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Dublín.

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La intención es mantener los contactos diplomáticos y explorar posibles entendimientos que permitan acercar las posiciones de ambos gobiernos.

Los territorios ocupados y las garantías de seguridad, los principales obstáculos

Pese a los avances registrados en Abu Dabi, las negociaciones continúan condicionadas por diferencias centrales sobre el futuro de los territorios ocupados por Rusia y las garantías de seguridad que reclama Ucrania.

Jared Kushner, US President Donald Trump's son-in-law, speaks during a briefing with David Arakhamia, head of Ukrainian parliament's majority faction, Rustem Umerov, the head of the Ukrainian delegation, US Special Envoy Steve Witkoff and Sergiy Kyslytsya, on the second day of UAE-hosted trilateral talks between the United States, Russian and Ukrainian delegations, amid a new push to end the war in Ukraine, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, November 11, 2026. REUTERS/Rula RouhanaLas negociaciones en Abu Dabi abren la posibilidad de nuevos acuerdos entre Rusia y Ucrania

Estos puntos siguen siendo algunos de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento que permita poner fin a la guerra.

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