Las delegaciones de Rusia y Ucrania concluyeron el miércoles 11 de noviembre una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con un acuerdo para avanzar en un intercambio de prisioneros a gran escala y mantener abierto el diálogo para buscar una salida al conflicto.
Avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania: habrá un nuevo intercambio de prisioneros
Las delegaciones de ambos países alcanzaron un entendimiento para concretar un intercambio de prisioneros a gran escala durante las próximas semanas. Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, también dejaron abierta la posibilidad de nuevos encuentros antes de finalizar 2026, aunque continúan las diferencias sobre los territorios ocupados y las garantías de seguridad.
Las conversaciones contaron con la mediación de Estados Unidos y fueron consideradas positivas por representantes de ambas partes, que señalaron avances en algunos puntos, aunque reconocieron que persisten diferencias importantes para alcanzar un acuerdo de paz.
Según fuentes rusas, el intercambio podría involucrar a más de 2.000 prisioneros y concretarse durante las próximas dos o tres semanas.
Estados Unidos busca acercar posiciones
Tras las reuniones, los negociadores ucranianos destacaron los avances alcanzados. David Arakhamia, integrante de la delegación de Kiev, expresó su confianza en que las conversaciones puedan conducir a una solución antes de que termine 2026.
La mediación estadounidense continuará en los próximos días. Los enviados de Washington, Jared Kushner y Steve Witkoff, tienen previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú y posteriormente con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Dublín.
La intención es mantener los contactos diplomáticos y explorar posibles entendimientos que permitan acercar las posiciones de ambos gobiernos.
Los territorios ocupados y las garantías de seguridad, los principales obstáculos
Pese a los avances registrados en Abu Dabi, las negociaciones continúan condicionadas por diferencias centrales sobre el futuro de los territorios ocupados por Rusia y las garantías de seguridad que reclama Ucrania.
Estos puntos siguen siendo algunos de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento que permita poner fin a la guerra.