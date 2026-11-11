La primera en 14 años

Huelga general en España: cortes de rutas, protestas y enfrentamientos con la policía

La jornada de protesta de este miércoles 11 de noviembre incluyó cortes de carreteras, interrupciones en el transporte público y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los sindicatos convocantes reclamaron medidas frente al encarecimiento de los alquileres y del costo de vida, además de mejoras salariales.