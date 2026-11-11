Miles de trabajadores participan este miércoles 11 de noviembre de una huelga general de 24 horas en España, en una jornada marcada por cortes de carreteras, piquetes, interrupciones del transporte y enfrentamientos con la policía en distintos puntos del país.
Huelga general en España: cortes de rutas, protestas y enfrentamientos con la policía
La jornada de protesta de este miércoles 11 de noviembre incluyó cortes de carreteras, interrupciones en el transporte público y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los sindicatos convocantes reclamaron medidas frente al encarecimiento de los alquileres y del costo de vida, además de mejoras salariales.
Se trata de la primera medida de fuerza de alcance nacional desde 2012. La convocatoria fue impulsada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), junto con organizaciones vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda.
Los principales reclamos están relacionados con las dificultades para acceder a una vivienda, el aumento de los alquileres, el encarecimiento del costo de vida y la necesidad de mejoras salariales. La protesta se desarrolla, además, en un contexto de tensión política, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas previstas para el 29 de noviembre.
La crisis de la vivienda, uno de los principales reclamos
El acceso a una vivienda se consolidó como uno de los problemas sociales centrales en España. Según las estimaciones citadas durante la movilización, el país registra un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas, una cifra que podría superar el millón antes de finalizar la década.
El incremento de los alquileres dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes y limita las posibilidades de acceder a una vivienda a precios asequibles para amplios sectores de la población.
En ese escenario, los convocantes incorporaron la problemática habitacional como uno de los ejes centrales de la huelga, junto con los reclamos salariales y las demandas vinculadas al poder adquisitivo de los trabajadores.
Cortes de rutas y enfrentamientos en distintos puntos del país
En Madrid, cerca de mil trabajadores se concentraron frente a Mercamadrid, el principal mercado mayorista de España. Según denunciaron los sindicatos, durante la protesta la policía utilizó gas pimienta contra participantes que informaban sobre los motivos de la huelga. Trece personas recibieron asistencia médica y una fue detenida.
También se registraron al menos ocho heridos durante una intervención policial en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Las interrupciones del tránsito se extendieron a otras regiones. En la capital española, los manifestantes bloquearon accesos durante las primeras horas de la mañana, mientras que en Cataluña se produjeron cortes en más de 30 carreteras. La huelga también afectó el funcionamiento del transporte público.
Los sindicatos destacaron el nivel de adhesión y crece la controversia política
Las organizaciones convocantes calificaron de elevado el seguimiento de la medida de fuerza, especialmente en sectores estratégicos de la economía. Según los datos difundidos por los sindicatos, la adhesión alcanzó el 90% en los puertos, fue prácticamente total en algunas fábricas automovilísticas y superó el 80% en actividades como la industria cárnica y la recolección de residuos.
La convocatoria generó cuestionamientos de sectores empresariales y de partidos conservadores y de ultraderecha, que la interpretaron como una movilización vinculada al escenario electoral.
Por su parte, el Gobierno de coalición de izquierda pidió respetar el derecho de huelga, mientras que varios de sus ministros expresaron públicamente su respaldo a los reclamos planteados por los trabajadores.