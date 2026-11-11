La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la publicación y la distribución en todo el país de tres unidades de prótesis vasculares de la marca GORE VIABAHN.
Anmat prohibió la venta y el uso de tres prótesis vasculares
La disposición alcanza a tres unidades de endoprótesis Gore VIABAHN VBX sustraídas durante una entrega. El organismo advirtió que se desconoce su estado de conservación y que quedaron fuera del control de la empresa titular del registro.
La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica y fue adoptada luego de que se denunciara el robo de los productos durante una tarea de cadetería.
La decisión quedó establecida mediante la Disposición 7199/2026, publicada en el marco de las actuaciones iniciadas por el organismo sanitario. Según consta en el expediente, los elementos fueron sustraídos el 12 de junio de 2026, cuando un operario dejó una caja con productos destinados a entregas sobre una silla y, al regresar a buscarla, comprobó que ya no estaba.
La denuncia policial identificó tres unidades: una correspondiente al modelo VBX5X59, lote 28359476, y otras dos del modelo VBX5X39, lotes 29004355A y 29004356A.
Cuáles son los productos alcanzados por la prohibición de ANMAT
La disposición identifica los dispositivos como endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, registrados ante la ANMAT bajo el número PM 266-82 y cuya titularidad corresponde a la firma Emeclar S.A.
Los productos alcanzados son:
Una unidad: código BXA055902H, serie y lote 28350476, con vencimiento el 2 de febrero de 2027.
Una unidad: código BXA053902H, serie y lote 29004355A, con vencimiento el 5 de mayo de 2027.
Una unidad: código BXA053902H, serie y lote 29004356A, con vencimiento el 5 de mayo de 2027.
Estos dispositivos están indicados para el tratamiento de lesiones nuevas o reestenóticas en arterias ilíacas de determinados diámetros, incluidas las lesiones en la bifurcación aórtica.
La prohibición comprende exclusivamente las unidades individualizadas en la disposición, no a todos los productos de la marca ni a la totalidad de los dispositivos de este tipo registrados en el país.
Por qué ANMAT decidió prohibir su uso y comercialización
El organismo explicó que, después de la sustracción, las tres unidades quedaron fuera del control y de los mecanismos de trazabilidad de la empresa titular del registro. Por ese motivo, no es posible conocer en qué condiciones se encuentran ni garantizar su estado de conservación.
La medida busca evitar que los productos puedan llegar a establecimientos de salud, profesionales o pacientes sin garantías sobre su procedencia y condiciones de uso.
La ANMAT fundamentó la decisión en sus facultades para adoptar medidas preventivas y correctivas cuando detecta factores que puedan representar un riesgo para la salud de la población.
La disposición también establece que la prohibición debe comunicarse a las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones y a las áreas correspondientes del Estado nacional para garantizar su cumplimiento en todo el territorio argentino.