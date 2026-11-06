La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la publicación y la distribución de todos los lotes de productos médicos de la marca VERITAS - DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA en todo el territorio nacional.
La Anmat prohibió la venta y el uso de limas odontológicas de la marca Veritas
La medida alcanza a todos los lotes de productos identificados como VERITAS - DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA. El organismo detectó que los elementos no tenían datos del fabricante o importador autorizado ni registros sanitarios que acreditaran su habilitación.
La medida también comprende las plataformas de venta electrónica y se mantendrá vigente hasta que los elementos obtengan la correspondiente autorización sanitaria.
La decisión quedó establecida mediante la Disposición 7157/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una inspección realizada en un establecimiento de la ciudad de Mendoza. Durante el procedimiento, los agentes encontraron limas odontológicas que no contaban con información obligatoria para identificar su origen y verificar su situación ante las autoridades sanitarias.
Qué productos encontró la ANMAT y por qué dispuso la prohibición
La inspección se llevó adelante en la sede de Ferrer Salud S.A., ubicada en San Lorenzo 260, en la ciudad de Mendoza. Según consta en la disposición, la firma informó que se dedica a la venta de productos odontológicos y ortopédicos y que cuenta con habilitación provincial como droguería B y distribuidora de productos médicos.
Durante el recorrido por las instalaciones, los inspectores detectaron tres unidades de limas odontológicas, presentadas en envases de seis piezas. Los rótulos las identificaban como H-FILES, de acero inoxidable, para tratamientos de conductos radiculares, bajo la marca Veritas y con la referencia a Distribuidora Dental Edigma Ltda.
Los productos correspondían a tres lotes diferentes: 11120104, 11050107 y 11120102. Sin embargo, ninguno de los envases ni sus etiquetas incluía la fecha de fabricación o de vencimiento, los datos del fabricante o de un importador autorizado ni información sobre registros sanitarios.
Cuando los inspectores solicitaron documentación que permitiera establecer la procedencia de los elementos, el responsable del establecimiento indicó que no contaba con los comprobantes de compra. Según explicó, habían transcurrido más de diez años desde su adquisición y los documentos habían sido destruidos.
Además, la ANMAT realizó una búsqueda de los productos en su biblioteca pública HELENA, pero no obtuvo resultados.
Qué verificó el organismo sobre la marca Veritas
La Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no figuraban firmas habilitadas ante la ANMAT con las denominaciones “VERITAS” o “DISTRIBUIDORA DENTAL ENIGMA” en los rubros consultados. Tampoco encontró productos registrados con el nombre Veritas en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica ni en el Registro de Especialidades Medicinales.
A partir de estas irregularidades, el organismo consideró necesario adoptar una medida preventiva para proteger a quienes pudieran adquirir o utilizar esos elementos.
La disposición establece que la prohibición comprende todos los lotes de los productos médicos identificados con la marca VERITAS - DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA y alcanza tanto a la venta tradicional como a las publicaciones y operaciones realizadas mediante plataformas digitales.
La restricción seguirá vigente hasta que los productos cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.