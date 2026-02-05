Venezuela aprobó la ley de amnistía para presos políticos

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Una comisión especial, liderada por Arreaza, se encargará de las consultas sobre la ley de amnistía, incluyendo voces de familiares y víctimas de los detenidos.
El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.
El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.
"No tenemos mucho tiempo", aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir "en la necesidad de sanación".
El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda" e incluya a "quien tenga un testimonio" o propuesta, así como a los "familiares de las personas privadas de libertad", los propios detenidos y "las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años".
"Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos", expresó.
Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EE.UU., con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política "sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes", en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.
La jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas dijo que su gobierno apuesta por una Venezuela "democrática", tras deponer a Nicolás Maduro en una incursión militar.
La misión diplomática publicó un video en redes sociales de la llegada de la embajadora Laura Dogu a la sede de la embajada en Caracas, que estuvo cerrada desde 2019 por la ruptura de relaciones. "El trabajo ya comenzó", dice la leyenda que acompaña el video.
Dogu -que asume la misión diplomática como encargada de negocios- arribó a Venezuela el sábado y el lunes sostuvo una reunión con Delcy Rodríguez.
"Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario (de Estado, Marco) Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática", afirmó Dogu en el video."Manos a la obra", enfatizó la diplomática.
Dogu reiteró igualmente las fases planteadas por Rubio sobre Venezuela, que terminan en una transición. La oposición ha insistido en la exigencia de un cambio de gobierno a través de elecciones. Venezuela anunció igualmente el lunes que el excanciller Félix Plasencia encabezará su representación en Washington.