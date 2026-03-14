Países Bajos

Ámsterdam: fuerte explosión en una institución educativa judía en medio de tensiones globales

Una explosión afectó este sábado el muro exterior de un colegio judío en Ámsterdam, sin causar heridos, y generó alarma entre la comunidad judía local. La alcaldesa Femke Halsema calificó el hecho como un “acto cobarde de agresión”, mientras la policía abrió una investigación y analiza imágenes de videovigilancia. El episodio se produce en medio de una escalada de ataques antisemitas en Europa y la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente.