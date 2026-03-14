Ámsterdam: fuerte explosión en una institución educativa judía en medio de tensiones globales

El incidente ocurrió en la mañana del sábado en el colegio judío de Ámsterdam, donde un artefacto explosivo fue colocado en el muro exterior del edificio.
Una explosión afectó este sábado el muro exterior de un colegio judío en Ámsterdam, sin causar heridos, y generó alarma entre la comunidad judía local. La alcaldesa Femke Halsema calificó el hecho como un “acto cobarde de agresión”, mientras la policía abrió una investigación y analiza imágenes de videovigilancia. El episodio se produce en medio de una escalada de ataques antisemitas en Europa y la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente.
El incidente ocurrió en la mañana del sábado en el colegio judío de Ámsterdam, donde un artefacto explosivo fue colocado en el muro exterior del edificio.
Según informó la alcaldesa Femke Halsema, no se registraron heridos y los daños materiales fueron limitados.
“La policía dispone de imágenes de videovigilancia donde se ve a un hombre colocando el artefacto”, precisó la funcionaria en un comunicado. Halsema calificó el ataque como un acto cobarde de agresión y subrayó que “un colegio debe ser un lugar donde los niños puedan asistir a clase con total seguridad”.
La alcaldesa señaló además que la comunidad judía de Ámsterdam se enfrenta cada vez con mayor frecuencia al antisemitismo, un fenómeno que calificó de inaceptable.
“Ámsterdam debe ser un lugar donde los judíos puedan vivir seguros y desarrollar su vida cotidiana sin temor”, sostuvo.
Este ataque se suma a otros incidentes recientes en Europa, como los ocurridos frente a sinagogas en Lieja (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos) durante la misma semana, lo que ha generado preocupación por un patrón de violencia dirigido a instituciones judías.
Los ataques coinciden con la escalada bélica en Medio Oriente, donde Israel lidera bombardeos contra Irán, y con un clima global de creciente tensión hacia comunidades judías.
Recientemente, el jueves, un hombre embistió una sinagoga con su vehículo en las afueras de Detroit, Estados Unidos, provocando un incendio antes de ser abatido por la policía.
Especialistas en seguridad y autoridades locales alertan sobre la necesidad de reforzar la protección de colegios, sinagogas y otras instituciones comunitarias, mientras las investigaciones policiales buscan identificar a los responsables y prevenir futuros ataques.