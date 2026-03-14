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Corea del Norte lanza 10 misiles hacia el mar de Japón en plena maniobra militar conjunta de Estados Unidos y Corea del Sur

Corea del Norte lanzó este sábado unos 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón, pocos días después de advertir sobre “terribles consecuencias” por los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur. El disparo coincide con la cumbre diplomática proyectada entre Washington y Pionyang, y se produce en un contexto de creciente tensión regional y global.

Analistas consideran que los lanzamientos buscan presionar a Washington y Seúl. Credito: REUTERS/Kim Soo-hyeonAnalistas consideran que los lanzamientos buscan presionar a Washington y Seúl. Credito: REUTERS/Kim Soo-hyeon
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Corea del Norte efectuó el lanzamiento de aproximadamente 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón, según informó Seúl.

U.S. Army soldiers take part in a U.S.-South Korea joint river-crossing exercise, which is a part of the annual Freedom Shield joint military training, near the demilitarized zone separating South and North Korea, in Yeoncheon, South Korea, March 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeonMisiles norcoreanos coinciden con ejercicios militares entre EE. UU. y Corea del Sur. Credito: REUTERS/Kim Soo-hyeon

El Ministerio de Defensa japonés confirmó al menos uno de los disparos, señalando que “lo que posiblemente sea un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte”.

La acción ocurre pocos días después de que Pionyang advirtiera sobre “terribles consecuencias” por las maniobras militares anuales Freedom Shield, que realizan Corea del Sur y Estados Unidos desde el lunes.

Contexto diplomático y militar

Los lanzamientos se producen en un momento de incertidumbre diplomática, ya que Washington busca reactivar las conversaciones de alto nivel con Pionyang.

U.S. Army soldiers take part in a U.S.-South Korea joint river-crossing exercise, which is a part of the annual Freedom Shield joint military training, near the demilitarized zone separating South and North Korea, in Yeoncheon, South Korea, March 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon TPX IMAGES OF THE DAYMisiles norcoreanos coinciden con ejercicios militares entre EE. UU. y Corea del Sur. Credito: REUTERS/Kim Soo-hyeon

El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, recordó que el presidente estadounidense Donald Trump considera que reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un sería “bueno” para la región.

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A pesar de décadas de sanciones, cumbres y presión internacional, el programa nuclear de Corea del Norte continúa desarrollándose, y estos ejercicios coinciden con la expectativa de una posible cumbre entre Trump y Kim, posiblemente durante la visita del mandatario estadounidense a China en abril.

Escenario regional

El lanzamiento también ocurre en un contexto de tensión geopolítica ampliada, dado que se debate un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Medio Oriente, en el marco de la escalada del conflicto con Irán.

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Analistas regionales consideran que los lanzamientos buscan presionar a Washington y Seúl, además de enviar un mensaje de fuerza a la comunidad internacional.

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