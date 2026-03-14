Tensión en Asia Oriental:

Corea del Norte lanza 10 misiles hacia el mar de Japón en plena maniobra militar conjunta de Estados Unidos y Corea del Sur

Corea del Norte lanzó este sábado unos 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón, pocos días después de advertir sobre “terribles consecuencias” por los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur. El disparo coincide con la cumbre diplomática proyectada entre Washington y Pionyang, y se produce en un contexto de creciente tensión regional y global.