Ataque masivo ruso en Ucrania deja al menos cuatro muertos y daños en Kiev

Rusia lanzó este sábado un ataque coordinado sobre varias regiones de Ucrania, entre ellas Kiev, Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv. Las autoridades ucranianas confirmaron al menos cuatro muertos y 15 heridos.
Al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas durante un ataque masivo ruso contra varias regiones de Ucrania, principalmente en Kiev. La ofensiva, que incluyó 430 drones y 68 misiles, apuntó sobre todo a la infraestructura energética, pero también afectó edificios residenciales, escuelas y comercios.
Rusia lanzó este sábado un ataque coordinado sobre varias regiones de Ucrania, entre ellas Kiev, Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv. Las autoridades ucranianas confirmaron al menos cuatro muertos y 15 heridos.
El gobernador de la región de Kiev, Mikola Kaláshnik, describió la situación como “otra noche difícil” y subrayó los daños en la infraestructura energética y en edificios civiles.
“El objetivo principal de los rusos fue la infraestructura energética de la región de Kiev, pero lamentablemente edificios de viviendas, colegios y comercios civiles también se vieron directamente afectados y sufrieron daños”, afirmó el presidente Volodimir Zelenski.
La fuerza aérea ucraniana informó que de los 430 drones y 68 misiles lanzados por Rusia, fueron interceptados 402 drones y 58 misiles, minimizando así el impacto total del ataque.
Zelenski enfatizó la importancia de mantener defensas antiaéreas sólidas, recordando que este tipo de ofensivas subraya la necesidad constante de apoyo internacional en materia de seguridad.
“Cada noche de ataques rusos de este tipo recuerda a todos nuestros socios que las defensas antiaéreas constituyen, en realidad, una necesidad diaria”, señaló el mandatario.