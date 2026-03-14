Este sábado

Ataque masivo ruso en Ucrania deja al menos cuatro muertos y daños en Kiev

Al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas durante un ataque masivo ruso contra varias regiones de Ucrania, principalmente en Kiev. La ofensiva, que incluyó 430 drones y 68 misiles, apuntó sobre todo a la infraestructura energética, pero también afectó edificios residenciales, escuelas y comercios.