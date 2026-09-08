Actividad volcánica

Anak Krakatoa volvió a entrar en erupción:por qué es tan peligroso y qué podría pasar si aumenta su actividad

El volcán ubicado en el estrecho de Sunda, entre Java y Sumatra, permanece en nivel III de alerta. En los últimos días registró un episodio eruptivo continuo de 25 horas y las autoridades advierten que la probabilidad de nuevas erupciones sigue siendo alta.