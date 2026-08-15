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Indonesia: ya son 38 los muertos tras el fuerte terremoto en la isla de Flores

El movimiento de magnitud 7,7 provocó daños en viviendas e infraestructura, obligó a evacuar a unas 2.000 personas y generó una alerta preventiva de tsunami que luego fue levantada.

Equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas. Crédito: REUTERS.Equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas. Crédito: REUTERS.
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Un potente terremoto de magnitud 7,7 provocó al menos 38 muertes en la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, y dejó numerosos heridos y daños materiales. El movimiento ocurrió durante la madrugada de este sábado y afectó especialmente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), teniente general Suharyanto, confirmó desde Yakarta que la cifra de fallecidos ascendió a 38, según informó la agencia de noticias Antara.

Mirá tambiénUn fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia y encendió las alarmas en el Pacífico

La cantidad de víctimas había sido inicialmente estimada en 14 personas. En ese primer balance, seis fallecidos correspondían a Manggarai, cinco a Manggarai Oriental y tres a Sikka.

Aumentó el número de víctimas

Además de los fallecidos, numerosas familias resultaron afectadas por el terremoto y cerca de 2.000 personas debieron ser evacuadas de las zonas alcanzadas por el movimiento.

Las autoridades continúan trabajando para evaluar las consecuencias del sismo y determinar la magnitud de los daños. Las tareas de rescate y asistencia permanecen activas mientras se recopila información sobre la situación en los distintos sectores afectados.

Rescuers inspect a heavily-damaged building at L. Say port following an earthquake in Maumere, Sikka, East Nusa Tenggara province, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Willy KurniawanEl fuerte movimiento dejó 38 muertos y numerosos heridos en Flores.

El terremoto tuvo lugar a las 04.58, hora local, con epicentro frente a la costa norte de Flores. Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el foco se ubicó a apenas 15 kilómetros de profundidad.

Daños en distintas zonas

El fuerte movimiento provocó daños en viviendas y también afectó infraestructura. Entre los lugares alcanzados se encuentra el puerto de Lorens Say, ubicado en el distrito de Sikka, al este de la isla.

Un hospital de Maumere también sufrió daños como consecuencia del terremoto. Además, otras cinco terminales aeroportuarias del país registraron afectaciones.

Las autoridades y los equipos de emergencia continúan recorriendo las áreas afectadas para conocer el alcance de los daños y asistir a las personas que fueron evacuadas.

A bench sits among rubble at a heavily-damaged building at L. Say port following an earthquake in Maumere, Sikka, East Nusa Tenggara province, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/StringerCerca de 2.000 personas fueron evacuadas tras el fenómeno.

Retiraron la alerta de tsunami

Tras el terremoto, las autoridades emitieron de manera preventiva una alerta de tsunami para las zonas costeras cercanas. Sin embargo, la advertencia fue levantada poco después, luego de que los organismos especializados evaluaran las condiciones generadas por el movimiento.

El organismo meteorológico de Indonesia confirmó posteriormente que la alerta temprana de tsunami había finalizado.

A building collapse at a sub-district office following an earthquake of magnitude 7.7 in Golo Lewe village, West Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Paula VeniaVarias réplicas se registraron después del movimiento principal.

Después del terremoto principal también se registraron varias réplicas en la misma región, con magnitudes de entre 5,6 y 6,1. Los equipos de rescate permanecen desplegados mientras continúan las tareas de búsqueda y evaluación.

Indonesia se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Esta ubicación explica la frecuencia con la que el país enfrenta terremotos y otros fenómenos asociados a la actividad tectónica.

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