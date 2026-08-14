Alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia y encendió las alarmas en el Pacífico

Un intenso sismo registrado frente a la isla de Flores hizo temblar el sudeste asiático y fue seguido por réplicas de hasta 6.3 de magnitud. Las autoridades y organismos internacionales monitorean la actividad telúrica en una de las regiones sísmicas más activas del mundo.