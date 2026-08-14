Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este sábado las aguas de Indonesia, generando inmediata preocupación en las comunidades costeras del archipiélago. Según los datos reportados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se produjo a baja profundidad en la cuenca marina cercana a la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.
Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia y encendió las alarmas en el Pacífico
Un intenso sismo registrado frente a la isla de Flores hizo temblar el sudeste asiático y fue seguido por réplicas de hasta 6.3 de magnitud. Las autoridades y organismos internacionales monitorean la actividad telúrica en una de las regiones sísmicas más activas del mundo.
El fenómeno fue detectado a las 05:58 hora local (21:58 GMT del viernes) y ubicó su epicentro a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende. Debido a la escasa profundidad del hipocentro, la sacudida se sintió con considerable intensidad en las localidades cercanas.
Enjambre de réplicas tras el temblor principal
Tras el evento sísmico principal, las redes de monitoreo geológico registraron una rápida sucesión de réplicas que mantuvieron en alerta a la población local.
El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) detectó dos sismos de magnitud 6.3 en la misma región: el primero a las 05:13 (hora local) previo al evento de mayor escala, y una réplica de igual magnitud a las 06:13.
Por su parte, los instrumentos del USGS contabilizaron al menos otras tres réplicas de consideración en un lapso inferior a media hora:
- 06:18 hora local: Réplica de magnitud 5.6.
- 06:37 hora local: Réplica de magnitud 6.1.
- Réplicas adicionales: Registros complementarios de magnitud 5.5.
La fragilidad del "Anillo de Fuego"
Indonesia, un extenso archipiélago compuesto por más de 17.000 islas, padece de manera recurrente este tipo de fenómenos debido a su ubicación geográfica estratégica sobre el denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico. Esta franja concéntrica es propensa a un número constante de terremotos y erupciones volcánicas al albergar las principales fallas tectónicas y arcos volcánicos de la cuenca oceánica.
Las autoridades locales continúan relevando la zona del epicentro para evaluar eventuales daños en la infraestructura edilicia o afectaciones a la población.