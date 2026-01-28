Murió una reina de belleza que luchó contra el cáncer durante casi una década

Una reconocida reina de belleza falleció a los 35 años tras una extensa lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada hace casi una década. Se trata de Andrea Andrade, oriunda de California, quien murió luego de convivir durante nueve años con un cáncer de colon, pese a que el pronóstico inicial era de apenas meses de vida.
La noticia fue confirmada por su esposo, Chris Wilson, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó el profundo dolor por la pérdida y recordó el vínculo que los unió hasta el final.
Andrea recibió el diagnóstico de cáncer de colon en etapa 3 en 2017. En aquel momento, los médicos le informaron que su expectativa de vida oscilaba entre seis meses y dos años. Lejos de resignarse, decidió afrontar la enfermedad con una actitud positiva y aprovechar cada momento.
Durante los tratamientos, continuó participando en actividades públicas y mantuvo una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía reflexiones, mensajes de aliento y parte de su experiencia personal. Con el paso del tiempo, logró entrar en remisión, aunque la enfermedad reapareció años después y avanzó hasta una etapa 4, afectando su sistema reproductivo.
La exreina estadounidense falleció a los 35 años.
Tras una internación que se extendió por varias semanas, murió a mediados de enero. “Ella nunca dejó de luchar”, expresó su esposo en declaraciones a medios locales, donde también destacó el impacto que Andrea tuvo en muchas personas.
Certámenes debelleza
A lo largo de su carrera, Andrea Andrade obtuvo importantes reconocimientos en el mundo de los concursos de belleza. Fue ganadora de cinco títulos: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss California Congenialidad.
Más allá de los premios, quienes la conocieron destacaron su personalidad, su actitud solidaria y su capacidad para motivar a otros. “Me enamoré de su alma y de lo que la convirtió en quien era: positiva y alentadora”, escribió Wilson en una de sus publicaciones de despedida.
La joven dejó un fuerte mensaje de superación.
Proyecto solidario
Mientras atravesaba los tratamientos oncológicos, Andrea encontró un nuevo propósito. Junto a su esposo fundó la organización “Not All Heroes Wear Capes”, inspirada en un niño que conoció durante las sesiones de quimioterapia y que asistía disfrazado de superhéroe.
Desde entonces, la pareja visitó hospitales para acompañar a niños enfermos y a sus familias, llevando disfraces, mensajes de apoyo y momentos de alegría en contextos difíciles. Andrea solía expresar que esa tarea era una de las experiencias más gratificantes de su vida.