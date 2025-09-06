Renunció la viceprimera ministra del Reino Unido tras evadir más de 50 mil dólares en impuestos

La política británica Ángela Rayner presentó este viernes su renuncia a todos sus cargos en el Gobierno y dentro del Partido Laborista, luego de que se confirmara que no pagó el impuesto correspondiente por la compra de una segunda vivienda. La hasta entonces viceprimera ministra reconoció su error y asumió la responsabilidad, lo que marcó un giro inesperado en la gestión de Keir Starmer.
Rayner, quien también ejercía como secretaria de Vivienda, admitió que no abonó 40.000 libras —unos 53.900 dólares— en concepto de impuesto de timbre, ahorrando 54.000 dólares en tributos por una propiedad valuada en más de un millón, debido a un “mal asesoramiento fiscal” y que, al advertir la irregularidad, notificó de inmediato a las autoridades su disposición a regularizar la situación.
La viceprimera ministra británica, Ángela Rayner, renunció a su cargo. Crédito: REUTERS.
En su carta de renuncia, la dirigente expresó: “Asumo toda la responsabilidad por este error”. Asimismo, lamentó no haber buscado asesoramiento legal adicional antes de concretar la operación inmobiliaria. El asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus, concluyó que Rayner había actuado de buena fe, pero confirmó que había infringido el código de conducta.
Los puestos vacantes
La dimisión de Rayner deja tres cargos clave sin titular: la Viceprimera Jefatura del Gobierno, la Secretaría de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, y la Vicelideranza del Partido Laborista. Este último, habitualmente elegido por la militancia, podría ser designado por el primer ministro en ciertas circunstancias, lo que abre un debate interno sobre los próximos pasos.
Renunció la viceprimera ministra por no pagar 40.000 libras de impuestos. Crédito: REUTERS.
Starmer, en su respuesta a la renuncia, señaló: “Aunque creo que has tomado la decisión correcta, sé que es una decisión muy dolorosa para ti. Has sido una colega de confianza y una verdadera amiga durante muchos años”. También destacó que Rayner había sido “pieza clave” en los planes para construir “un Reino Unido más justo”.
La salida de una figura tan representativa del ala izquierda del laborismo supone un golpe político. Sin embargo, Starmer evalúa aprovechar el momento para impulsar una reestructuración de su equipo, en busca de relanzar un proyecto que ha sido cuestionado por no cumplir las expectativas de crecimiento económico.
Repercusiones políticas
La renuncia de Rayner coincidió con un acto del partido Reform UK en Birmingham, donde su líder, Nigel Farage, celebró abiertamente la dimisión. Entre sonrisas, declaró que la salida de la dirigente laborista “provocará divisiones” dentro del partido oficialista y envió un mensaje irónico al primer ministro: “¿Qué tal, Keir? Rayner ha dimitido. Los estamos derribando uno a uno”.
Mientras tanto, en el seno del laborismo persiste la incertidumbre sobre quién asumirá los cargos vacantes. Todo indica que la ministra de Economía, Rachel Reeves, seguirá en su puesto, aunque se anticipa un reajuste mayor en el gabinete.
La caída de Rayner, quien se había consolidado como una de las figuras de mayor proyección en la política británica, reconfigura el escenario interno y plantea un desafío para la unidad del Partido Laborista de cara a los próximos meses.
