La empresa de inteligencia artificial Anthropic dio un paso decisivo hacia su ingreso al mercado bursátil al anunciar este 10 de noviembre que espera recaudar hasta 64.300 millones de dólares mediante una oferta pública inicial (OPI).
La inteligencia artificial llega a Wall Street: Anthropic busca una valoración de US$ 1,4 billones
La compañía creadora del asistente Claude busca recaudar hasta 64.300 millones de dólares mediante una oferta pública inicial en Estados Unidos. La operación podría convertirse en una de las mayores de la historia bursátil y será una referencia para medir las expectativas de los inversores sobre el futuro de la inteligencia artificial.
La operación podría otorgarle una valoración cercana a los 1,4 billones de dólares y ubicarla entre las compañías tecnológicas más valiosas del mundo.
Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la firma proyecta ofrecer 825 millones de acciones ordinarias de Clase A, con un precio estimado de entre 70 y 78 dólares por título. Si se concretan esas condiciones, la colocación se ubicará entre las más importantes de la historia del mercado estadounidense.
La operación también representa una prueba para el sector tecnológico, en un momento en que las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial atraviesan una etapa de fuertes expectativas, pero también de mayor cautela por parte de los mercados.
Una operación bajo la mirada de los inversores
Las primeras proyecciones indicaban que Anthropic podría llegar a captar hasta 100.000 millones de dólares en su debut bursátil. Sin embargo, los ajustes en las valoraciones de las empresas tecnológicas y la reciente caída de algunas acciones vinculadas con la inteligencia artificial moderaron las expectativas.
La salida a bolsa, prevista para el próximo 16 de noviembre, será seguida de cerca por inversores y analistas, ya que permitirá evaluar el interés del mercado por las compañías que desarrollan modelos avanzados de inteligencia artificial.
El resultado también podría convertirse en una referencia para otras empresas del sector que analizan ingresar a los mercados financieros, en particular aquellas que buscan financiar el desarrollo de modelos cada vez más sofisticados y ampliar su infraestructura tecnológica.
Claude y los nuevos modelos impulsan el crecimiento
Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, atraviesa una etapa de fuerte expansión comercial. Sus ingresos alcanzaron los 17.000 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, frente a los 1.400 millones registrados en el mismo período del año anterior.
El crecimiento refleja la creciente demanda de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de empresas y usuarios, así como la competencia entre las principales compañías tecnológicas por desarrollar sistemas más avanzados.
En paralelo, la firma anunció el lanzamiento de Fable 5.2, una nueva generación de sus modelos de inteligencia artificial.
La versión estándar estará disponible para el público, mientras que Mythos 5.2, una variante con capacidades específicas para aplicaciones vinculadas con la ciberseguridad y la biología, quedará inicialmente restringida a un grupo seleccionado de organizaciones.
Una valoración que la ubicaría entre los gigantes tecnológicos
Las estimaciones previas llegaron a proyectar que Anthropic podría alcanzar una valoración cercana a los 2 billones de dólares. No obstante, la corrección reciente de las cotizaciones del sector tecnológico redujo esas expectativas hasta situarlas en torno a los 1,4 billones.
De concretarse esa capitalización, la compañía ingresaría al grupo de las empresas de mayor valor del mundo y reforzaría el peso económico que adquirió la inteligencia artificial en los mercados internacionales.
El debut bursátil será, además, un indicador de cuánto están dispuestos a pagar los inversores por el potencial de esta tecnología y de qué manera evalúan la capacidad de las empresas del sector para transformar su crecimiento en resultados sostenibles.