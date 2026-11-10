Debut bursátil

La inteligencia artificial llega a Wall Street: Anthropic busca una valoración de US$ 1,4 billones

La compañía creadora del asistente Claude busca recaudar hasta 64.300 millones de dólares mediante una oferta pública inicial en Estados Unidos. La operación podría convertirse en una de las mayores de la historia bursátil y será una referencia para medir las expectativas de los inversores sobre el futuro de la inteligencia artificial.