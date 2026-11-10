Después de su salida en 2007

ExxonMobil acordó su regreso a Venezuela tras casi dos décadas

La petrolera estadounidense firmó un memorándum de entendimiento con el Gobierno venezolano para evaluar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. El acuerdo se enmarca en la apertura del sector al capital privado y marca un nuevo capítulo en la relación entre la compañía y el país, luego de su salida en 2007 durante la nacionalización impulsada por Hugo Chávez.