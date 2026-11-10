La petrolera estadounidense ExxonMobil firmó este lunes 9 de noviembre un memorándum de entendimiento con Venezuela para analizar su posible participación en proyectos de exploración y producción de petróleo.
ExxonMobil acordó su regreso a Venezuela tras casi dos décadas
La petrolera estadounidense firmó un memorándum de entendimiento con el Gobierno venezolano para evaluar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. El acuerdo se enmarca en la apertura del sector al capital privado y marca un nuevo capítulo en la relación entre la compañía y el país, luego de su salida en 2007 durante la nacionalización impulsada por Hugo Chávez.
El acuerdo representa un primer paso para el regreso de la compañía al país sudamericano, del que se retiró en 2007 tras el proceso de nacionalización de la industria hidrocarburífera impulsado por el entonces presidente Hugo Chávez.
El entendimiento se produce en un contexto de cambios en la política energética venezolana.
A comienzos de 2026, tras la intervención militar estadounidense que derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder, el Gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez avanzó con una reforma legal que habilitó una mayor participación del capital privado en el sector petrolero, incluso con inversiones de hasta el 100% de capital privado.
La iniciativa busca atraer nuevamente a grandes compañías internacionales, recuperar inversiones y ampliar la capacidad de producción de hidrocarburos del país, que cuenta con algunas de las mayores reservas petroleras del mundo.
Negociaciones para operar campos con grandes reservas
Rodríguez calificó la firma del memorándum como un paso relevante y señaló que es el resultado de varios meses de negociaciones para concretar el retorno de ExxonMobil a las operaciones petroleras venezolanas.
El entendimiento contempla la posibilidad de que la compañía participe en la operación de varios campos petroleros que reúnen reservas estimadas en miles de millones de barriles.
"Esperamos que las inversiones de Exxon se estén dando en unas condiciones muy favorables, en un marco de seguridad jurídica muy importante", expresó la presidenta interina durante una transmisión televisiva.
Por su parte, Dan Ammann, presidente de ExxonMobil, destacó el potencial de una eventual asociación con Venezuela y las capacidades de la empresa para desarrollar proyectos en el país.
"Creemos que nuestras capacidades únicas, combinadas con los recursos extraordinarios de este país y la larga historia de Venezuela en la producción de petróleo y gas, traerán beneficios significativos para todas las partes involucradas", afirmó.
La presión de Estados Unidos y el interés por reactivar la producción
El regreso de ExxonMobil se produce bajo una fuerte presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que desde la salida de Maduro promueve la participación de empresas de su país en la recuperación de la industria petrolera venezolana.
Trump convocó al sector energético estadounidense a invertir en Venezuela con el objetivo de incrementar la producción y aprovechar el potencial de sus recursos hidrocarburíferos.
Sin embargo, la iniciativa había generado reservas dentro de la propia compañía. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, había advertido anteriormente que resultaba imposible desarrollar inversiones de magnitud en Venezuela sin cambios profundos en las estructuras políticas y económicas, además de garantías jurídicas para las empresas.
Los antecedentes del conflicto con el gobierno de Chávez
ExxonMobil abandonó Venezuela en 2007, luego de negarse a aceptar las condiciones establecidas por el gobierno de Hugo Chávez para transferir al Estado el control mayoritario de sus operaciones petroleras.
Una situación similar atravesó ConocoPhillips, otra de las grandes petroleras estadounidenses que se retiró del país durante el proceso de nacionalización.
Desde entonces, ambas compañías mantuvieron reclamos para recuperar miles de millones de dólares que consideran pendientes de pago por las expropiaciones de sus activos.
El nuevo memorándum de entendimiento abre una instancia de negociación para explorar posibles inversiones, aunque todavía no representa un compromiso definitivo de desembolso ni garantiza el inicio de operaciones. Su evolución dependerá de las condiciones contractuales, las garantías para los inversores y el marco regulatorio que se establezca para el sector energético venezolano.