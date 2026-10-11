Un ataque con misiles contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, dejó al menos 12 muertos y más de 300 heridos y profundizó la escalada entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen.
Doce muertos en un ataque al aeropuerto de Riad que eleva la tensión entre Arabia Saudita y los hutíes
Más de 300 personas resultaron heridas y las operaciones aéreas fueron suspendidas. Riad responsabilizó a los rebeldes de Yemen y Trump dijo que evalúa una respuesta militar.
Uno de los proyectiles impactó en un sector que alberga las terminales 3 y 4. Tras el ataque, las operaciones fueron suspendidas y numerosos vuelos con destino a la capital saudita debieron ser desviados.
Víctimas de varias nacionalidades
Entre los fallecidos hay ciudadanos saudíes y extranjeros de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Bangladesh, Palestina, Jordania, Siria, Sudán y Egipto.
Las autoridades trasladaron a los heridos a diferentes hospitales y varios permanecían en estado crítico.
La coalición encabezada por Arabia Saudita responsabilizó a los hutíes, respaldados por Irán, y calificó el episodio como un “crimen de guerra”.
Otro ataque en Dammam
Horas después, las autoridades informaron además la caída de un proyectil en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam.
El episodio se produjo en medio de una serie de ataques contra aeropuertos e infraestructura saudita registrados durante las últimas semanas.
Los hutíes también renovaron este domingo su advertencia a aerolíneas, trabajadores y pasajeros para que eviten los aeropuertos sauditas.
Trump evalúa una intervención
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que analiza la posibilidad de que su país participe en operaciones militares junto a Arabia Saudita.
“Podríamos hacerlo. Vamos a analizarlo”, declaró después de conocer el ataque, aunque no anunció una decisión concreta.
Washington ya brinda apoyo a Riad en distintos aspectos de seguridad y defensa aérea mientras aumenta la preocupación por una expansión del conflicto.
La advertencia de Naciones Unidas
El enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, había advertido previamente que el país atravesaba su mayor riesgo de volver a una guerra a gran escala desde la tregua de 2022.
La nueva ofensiva contra infraestructura civil reavivó los temores de una ampliación del conflicto y de mayores consecuencias para la navegación, el transporte aéreo y las rutas energéticas de la región.
Arabia Saudita mantiene reforzadas sus defensas mientras continúan los ataques y las operaciones militares contra posiciones hutíes en Yemen.