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Conflicto en Medio Oriente

Trump dijo que no atacará a Irán hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos

El presidente estadounidense descartó una ofensiva militar previa a los comicios de medio término que tendrán lugar en noviembre. En paralelo, el mercado petrolero reacciona a los nuevos movimientos del conflicto.

Donald Trump descartó ataques de Estados Unidos a Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre, lo que provocó una baja en el precio del petróleo. Foto: REUTERS / Evan Vucci.Donald Trump descartó ataques de Estados Unidos a Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre, lo que provocó una baja en el precio del petróleo. Foto: REUTERS / Evan Vucci.
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Donald Trump dijo este jueves que no ordenará ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en los Estados Unidos.

En una publicación en Truth Social, el presidente norteamericano descartó nuevos ataques en Medio Oriente: “no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de medio término”, escribió.

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El mensaje tuvo lugar tras informaciones que, citadas por CBS News, indicaron que la Casa Blanca pedió al Pentágono evaluar alternativas para posibles operaciones contra objetivos iraníes antes de los comicios.

Medidas sobre la nuclearización

Trump sostuvo que el bloqueo contra Irán seguirá “con plena fuerza y efecto” y sostuvo que, en su opinión, la república islámica no obtendrá un arma nuclear.

FILE PHOTO: A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, August 28, 2026. REUTERS/Stringer/File PhotoEl mercado mantiene la atención sobre el estrecho de Ormuz ante los riesgos de transporte marítimo e impacto inflacionario global. Foto: REUTERS / Stringer.

Las autoridades iraníes, según las informaciones dadas a conocer por las agencias internacionales, mantuvo que sus actividades nucleares son con fines civiles.

La Casa Blanca, por su parte, describió los contactos con Irán como “productivos”, dijo la Casa Blanca, sin detallar interlocutores ni contenidos de las conversaciones en el resumen disponible.

Impacto en el mercado

Las declaraciones del mandatario coincidieron con un nuevo aumento del petróleo en los mercados europeos y estadounidenses, atribuido a la incertidumbre sobre el suministro desde Medio Oriente.

El Brent del mar del Norte llegó a cotizar en torno a USD 105,88 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) tocó USD 93,20; ambos referenciales avanzaron más de 5% durante la jornada y luego retrocedieron USD 2 tras el mensaje de Trump.

Smoke and flames rise from King Khalid Airport, after Yemen’s Iran-backed Houthis said they attacked the airport, in Riyadh, Saudi Arabia, October 8, 2026, in this screengrab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification lines: The location was verified as Riyadh, Saudi Arabia, from the airport buildings, light poles, and painted tarmac markings which matched satellite imagery. Coordinates: 24.952651844496998, 46.70783371105999 Smoke was seen rising from a stationary aircraft at Riyadh airport on Thursday, according to a witness and three people briefed on the matter. There was no immediate official confirmation from Saudi authorities on the reported incident. No versions of the video were found posted online before October 8.El panorama regional se complejiza con recientes ataques de insurgentes hutíes contra infraestructura estratégica y aeropuertos en Arabia Saudita. Foto: REUTERS.

La atención del mercado se mantiene en los envíos por el estrecho de Ormuz, donde persisten riesgos para buques y cargamentos a pesar de una recuperación parcial de exportaciones regionales.

La posible extensión de hostilidades puede afectar el tránsito marítimo, elevar los costos de seguros y limitar la disponibilidad de crudo, con impacto sobre la inflación y los rendimientos de los bonos.

En paralelo, se consignó que los hutíes en Yemen realizaron ataques contra infraestructura en Arabia Saudita, incluidos lanzamientos contra el aeropuerto de Riad, y advirtieron al personal de instalaciones petroleras que abandonase esos sitios ante el aumento de las hostilidades.

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