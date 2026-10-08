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Israel ordenó el cierre del Consulado británico en Jerusalén y Londres desconoce la medida

La decisión diplomática se tomó en respuesta a medidas previas de Reino Unido. Pese al anuncio oficial, ambas cancillerías acordaron mantener instancias de diálogo.

Exterior del consulado británico en la fecha límite fijada por Israel para su cierre. REUTERS/Ammar AwadExterior del consulado británico en la fecha límite fijada por Israel para su cierre. REUTERS/Ammar Awad
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El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo este jueves que el Consulado General de Reino Unido en Jerusalén ha puesto fin a sus operaciones, y que el cónsul general y otros 19 diplomáticos abandonarán el país, alegando "contramedidas" en respuesta a acciones británicas contra Israel.

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El consulado, ubicado en Jerusalén Este, es la principal misión diplomática de Reino Unido para los palestinos.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Sa'ar señaló que el cierre, anunciado por primera vez en septiembre, entró en vigor este jueves.

Israeli Foreign Minister Gideon Saar speaks during a press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Asuncion, Paraguay, November 24, 2025. REUTERS/Cesar OlmedoEl ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. REUTERS/Cesar Olmedo

El edificio, que sigue siendo propiedad del Gobierno británico, ya no funcionará como consulado, y los diplomáticos que permanezcan allí operarán bajo un mandato restringido, afirmó.

Sa'ar señaló que esta medida se produce tras una serie de acciones británicas contra Israel, entre las que se incluyen sanciones dirigidas a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y restricciones a las exportaciones de material de defensa.

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Tras las conversaciones entre ambos Gobiernos, Israel acordó permitir que siete diplomáticos británicos continúen trabajando desde el edificio, dijo.

Reino Unido cuestiona a Israel

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, afirmó este jueves que el Consulado General en Jerusalén permanecerá abierto, después de que su homólogo israelí anunciara que la misión pondría fin a sus operaciones. "Ha quedado claro que no aceptamos que el Gobierno de Israel tenga el derecho legal de cerrar el Consulado General británico en Jerusalén", dijo Miliband en una declaración publicada en la red social X, señalando que "Jerusalén Este es un territorio ocupado".

British Foreign Secretary Ed Miliband speaks to the media while he visits together with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy the site of an apartment building where 22 residents were killed yesterday morning by a Russian missile strike in the town of Pryluky, amid Russia's attack on Ukraine, in the Chernihiv region, Ukraine, October 8, 2026. REUTERS/Valentyn OgirenkoEl ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El consulado, situado en Jerusalén Este, territorio ocupado, se encarga de las relaciones de Reino Unido con los palestinos de Jerusalén, así como de los de Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios ocupados.

"Tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Israel, el edificio de nuestro Consulado General no cerrará", afirmó Miliband, quien añadió que seguirá prestando servicios y pasará a denominarse "Misión de Reino Unido".

Punto de acuerdo

Ambas partes afirmaron haber acordado continuar las conversaciones, y Reino Unido se comprometió a no tomar medidas recíprocas mientras las conversaciones mantengan su credibilidad.

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