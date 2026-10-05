Cómo el desalojo de una jubilada de 87 años terminó sacudiendo al Gobierno de Sánchez en España

Campamento en la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol, instalado para exigir medidas políticas que frenen los desahucios y alivien la crisis de la vivienda, tras el desahucio forzoso de una mujer de 87 años de su piso en Madrid, España, el 5 de octubre de 2026. Foto: REUTERS / Susana Vera.