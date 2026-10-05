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Milei viajará a España tras el adelanto electoral y prepara actividades en Madrid

El presidente partirá el 19 de octubre, después de que Pedro Sánchez convocara elecciones para el 29 de noviembre. Su agenda todavía no fue informada oficialmente.

Javier Milei viajará a Madrid el 19 de octubre, en plena etapa previa a las elecciones generales españolas. Foto: ReutersJavier Milei viajará a Madrid el 19 de octubre, en plena etapa previa a las elecciones generales españolas. Foto: Reuters
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Javier Milei confirmó que viajará a España el próximo 19 de octubre, pocos días después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

La decisión fue comentada este lunes durante la reunión de Gabinete que el mandatario encabezó en la Casa Rosada. Según fuentes oficiales, Milei tendrá una serie de actividades en Madrid, aunque el cronograma todavía no fue difundido.

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Un viaje en plena campaña española

La convocatoria electoral fue anunciada por Sánchez tras decidir la disolución anticipada de las Cortes. El llamado a las urnas se produjo luego de una derrota parlamentaria del Gobierno en dos decretos vinculados con vivienda.

La campaña comenzará formalmente el 13 de noviembre, mientras que las candidaturas deberán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre.

El viaje de Milei quedará así ubicado en el inicio del calendario electoral y en un escenario de fuerte confrontación entre el oficialismo español y la oposición.

Argentine's President Javier Milei delivers a speech at the Madrid Economic Forum, in Madrid, Spain, June 8, 2025. REUTERS/Isabel InfantesMilei viajará a España tras el adelanto electoral y prepara actividades en Madrid. Foto: Reuters

La relación con Vox y el PP

Milei mantiene desde hace años un vínculo político cercano con Santiago Abascal, líder de Vox, con quien compartió actos y encuentros en Madrid.

También expresó afinidad con distintos sectores de la derecha española y sostuvo duros cruces públicos con Sánchez durante sus anteriores visitas.

Tras el anuncio electoral, Abascal celebró la convocatoria y señaló que Vox comenzará de inmediato a preparar su estrategia para los comicios.

Pedro Sánchez que defiende su continuidad. Foto: Reuters.Pedro Sánchez convocó los comicios anticipados para el 29 de noviembre tras disolver las Cortes. Foto: Reuters.

Un escenario favorable a la derecha en las encuestas

Las primeras mediciones difundidas antes de la convocatoria mostraban al Partido Popular por delante del PSOE y a Vox en crecimiento.

Ese escenario abre la posibilidad de una mayoría parlamentaria entre ambas fuerzas, aunque la campaña todavía no comenzó y el resultado permanece abierto.

Sánchez, por su parte, planteó que los españoles deberán decidir entre la continuidad de su proyecto y un eventual gobierno de PP y Vox.

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Qué se sabe de la agenda de Milei

Hasta el momento, la Casa Rosada no informó reuniones oficiales ni confirmó encuentros con dirigentes españoles durante la estadía.

Tampoco se comunicó cuánto tiempo permanecerá Milei en Madrid ni si participará de actos partidarios.

La visita se producirá menos de un mes antes de las elecciones generales y se sumará a una serie de viajes del Presidente vinculados con actividades políticas y económicas en Europa.

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