Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron este lunes con funcionarios del Ministerio de Salud para analizar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan atención.
La Iglesia valoró el encuentro por discapacidad, pero reclamó medidas concretas
La Conferencia Episcopal Argentina se reunió con funcionarios de Salud y pidió ampliar la mesa de trabajo. Advirtió que todavía existen incumplimientos en la normativa vigente.
El encuentro se produjo por invitación del Gobierno nacional y abrió una instancia de diálogo que continuará con una nueva reunión. Desde la Iglesia destacaron el gesto, aunque reclamaron que se traduzca en medidas concretas.
“Los gestos solos no alcanzan”
María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA, sostuvo que la convocatoria fue positiva, pero advirtió que todavía quedan problemas por resolver.
“Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades”, afirmó tras la reunión. También señaló que la Iglesia pidió incorporar más referentes a futuras conversaciones.
Baya Casal explicó que la delegación llevó un documento con inquietudes y que durante el encuentro se analizaron posibles soluciones y aspectos que podrían ser revisados por las autoridades.
Reclamos por la aplicación de la ley
La representante de la CEA sostuvo que existen incumplimientos en la legislación vigente y afirmó que ese punto fue reconocido durante la reunión.
Según explicó, uno de los reclamos está relacionado con compensaciones y actualizaciones pendientes correspondientes al período 2023-2025.
La Iglesia había advertido anteriormente sobre dificultades para acceder a servicios de salud, rehabilitación, educación y acompañamiento para personas con discapacidad.
Quiénes participaron
Por el Gobierno estuvo el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, junto con otros funcionarios del área.
Por la CEA participaron monseñor Raúl Pizarro, Fernando Barilatti, el padre Aníbal Quevedo y María Baya Casal, integrante de la mesa creada con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.
La Conferencia Episcopal señaló que busca fortalecer el acompañamiento a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan en su cuidado e inclusión.
El debate legislativo
El encuentro se desarrolla mientras el Congreso discute el futuro del régimen nacional de discapacidad.
La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para un proyecto que propone reemplazar la emergencia vigente por un esquema permanente de financiamiento, prestaciones y actualización de aranceles.
La iniciativa también mantiene la pensión no contributiva por discapacidad y contempla cobertura de salud, compatibilidad con el empleo y beneficios impositivos para empleadores.
Antes de la visita de León XIV
La reunión se produjo a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina. La agenda oficial prevé actividades vinculadas con instituciones sociales y religiosas durante su estadía.
Desde la Iglesia anticiparon que la mesa con el Gobierno continuará y que ambas partes quedaron con información y documentación pendiente para analizar antes del próximo encuentro.