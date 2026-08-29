Visita del santo padre a nuestro país

"El mensaje del papa León estará basado en la paz y la fraternidad"

Así lo destacó Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Aclaró que se está trabajando con el Vaticano en el armado de la agenda con las actividades protocolares, pastorales y religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. "León XIV hará una memoria agradecida del magisterio de Francisco", agregó.