Del 8 al 11 noviembre próximos visitará la Argentina el papa León XIV, lo que generará un movimiento dentro y fuera de la Iglesia Católica, constituyendo un hecho histórico para nuestro país. Previamente, estará en Uruguay y luego continuará su misión por Perú.
"El mensaje del papa León estará basado en la paz y la fraternidad"
Así lo destacó Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Aclaró que se está trabajando con el Vaticano en el armado de la agenda con las actividades protocolares, pastorales y religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. "León XIV hará una memoria agradecida del magisterio de Francisco", agregó.
Para conocer más detalles de la agenda papal con las principales actividades, entrevistamos al sacerdote Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
Recientemente Jurcinovic integró una comitiva episcopal en el encuentro con las autoridades del gobierno nacional en la Casa Rosada. "Nos encontramos trabajando hace más de tres meses con la preparación que nos ha pedido la Santa Sede.
En primer lugar, para tener información sobre la posible visita, se han armado distintos equipos de organización a nivel nacional y local en cada uno de los lugares", explicó el religioso.
"Después del aviso oficial, ocurrido el 6 de agosto pasado, estamos trabajando en una comisión nacional, encabezada por el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, de la que se desprende una comisión de articulación que es la que tiene a su cargo las áreas de infraestructura, eventos, contenidos, comunicación y recursos, que también articulan con la organización que va haciendo cada lugar donde va a estar el papa en Buenos Aires, Córdoba y Luján", prosiguió.
"Es un trabajo muy articulado, de muchísima gente que va compartiendo su tiempo y dedicación. También con el gobierno nacional para lo que tiene que ver con la recepción del papa como jefe de Estado en cada uno de los lugares", destacó Jurcinovic a continuación. Luego brindó mayores detalles sobre el acontecimiento que se avecina.
- ¿Cómo se trabaja en el armado de la logística con la agenda de tres lugares distintos con misas multitudinarias, el encuentro con autoridades y otros públicos?
- Por ahora sabemos que el santo padre va a estar en estos tres lugares con celebraciones masivas de la eucaristía, también hará otra serie de actividades protocolares y las más importantes que son las pastorales, que las conoceremos a mediados del mes de setiembre, donde la Santa Sede confirmará el itinerario de la visita con las actividades que va a realizar el papa y los lugares.
Por eso, se trabaja en una propuesta que se ha enviado al Vaticano, las consultas que se van dando se va tratando de profundizar esa propuesta.
- De las misas masivas se habla en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, el estadio mundialista de Córdoba y fuera de la basílica de Luján, ¿esa fue la propuesta elevada?
- Los lugares por ahora no están confirmados, se ha propuesto que en cada uno de esos lugares haya una misa; sí es más fácil delimitar en Luján en la explanada de la basílica. Los lugares de Buenos Aires y Córdoba todavía no se encuentran confirmados por la Santa Sede.
- ¿León XIV será recibido por el presidente Javier Milei en Casa Rosada?
- Protocolarmente, cuando un papa visita un país el presidente lo recibe en la sede del Gobierno, imaginamos que el encuentro con Milei será en la Casa Rosada. También el encuentro con la sociedad civil y con los miembros del cuerpo diplomático, que se suele dar al comienzo de la visita. Veremos cuando esté el itinerario sobre horarios y lugares.
- Dentro de la agenda, ¿está prevista también la beatificación de Enrique Shaw?
- Hace mucho tiempo que los papas no beatifican en los países, no tengo conocimiento de esa propuesta.
- En términos pastorales, ¿cuál será el mensaje papal al pueblo argentino?
- Nosotros podemos colaborar con el contenido y preparar nuestra casa, pero el mensaje lo pensará el papa. Creemos que va a estar basado en su magisterio por la paz y el cuidado de la fraternidad, que es un tema muy fuerte en el evangelio de Jesús.
Sabemos que conoce América Latina, estuvo mucho tiempo como misionero en Perú, conoce nuestro pueblo y nuestro modo de vivir la fe, con lo cual la enseñanza y el camino del papa irá por donde él se sienta inspirado a hablarnos a los argentinos, y también en Uruguay y Perú. Será parte del discernimiento y sabiduría de León XIV para saber animar nuestra fe y nuestra vida de todos los días.
- Vuelve un papa a la Argentina después de cuarenta años, el último fue Juan Pablo II, ¿renovará la vida de la Iglesia en nuestro país?
- Sí, el papa viene a confirmarnos en la fe y en la misión. Muchas veces la gente recuerda la venida en 1987 de Juan Pablo II, donde estuvo y lo vio pasar, porque creemos que fue un momento histórico y así lo va a ser de nuevo para la Argentina. Las generaciones se acordarán que tuvieron la posibilidad de saludar o de ver pasar cerca al santo padre.
- ¿Este viaje viene a "subsanar" lo que Francisco pensaba hacer y no se concretó, él fue amigo de Robert Prevost (el actual papa)?
- No lo pondría en esa categoría, subsanar, porque el magisterio de Francisco tiene plenitud total en la enseñanza de la Iglesia en Argentina, y porque él estuvo muy presente en este país de muchísimas maneras. Lo hemos visto también cuando falleció, con la presencia total de Francisco en nuestro país. No creo que León XIV tenga que subsanar nada, es el sucesor de Pedro y viene a renovarnos en la fe.
Francisco está en el pueblo argentino, solo basta ver las comunidades: la reflexión de las parroquias, la gente ha seguido su magisterio y en las universidades públicas hay cátedras llamadas "Papa Francisco". Seguramente, León XIV nos va a ayudar a hacer una memoria agradecida de lo que fue el magisterio de Francisco y hará un homenaje. Francisco está vivo y presente en la Argentina.