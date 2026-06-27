En un contexto de incertidumbre

Es necesario humanizar las empresas frente a la coyuntura económica y la IA

La precedente es una de las conclusiones a las que se llegó en el encuentro anual de la ACDE realizado en Buenos Aires. Asistieron unas 450 personas, entre ellas un grupo de las filiales Rafaela-Sunchales y Santa Fe. Hubo paneles sobre economía, política, educación, demografía, cultura y deporte, poniéndose el foco en fuertes liderazgos al servicio de los trabajadores y clientes.