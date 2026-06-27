Entre el 9 y el 10 de junio pasados tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires el vigésimo encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Así, bajo el título "Lo esencial ahora", el evento se desarrolló en las instalaciones del Regimiento Patricios (barrio Palermo), con la asistencia de unos 450 empresarios y profesionales. Participaron integrantes de ACDE Rafaela-Sunchales:
Es necesario humanizar las empresas frente a la coyuntura económica y la IA
La precedente es una de las conclusiones a las que se llegó en el encuentro anual de la ACDE realizado en Buenos Aires. Asistieron unas 450 personas, entre ellas un grupo de las filiales Rafaela-Sunchales y Santa Fe. Hubo paneles sobre economía, política, educación, demografía, cultura y deporte, poniéndose el foco en fuertes liderazgos al servicio de los trabajadores y clientes.
Javier Di Biase (presidente), Oscar Parra (del consejo directivo nacional), Alejandro Sola (asesor espiritual), Rodolfo Zehnder, Jorge Ghiano, Marcelo Clivati y quien firma esta crónica, como así también el obispo de San Nicolás Hugo Santiago (ex sacerdote diocesano rafaelino) y el emprendedor de esa ciudad Mauro Lagostena, cuya ACDE se encuentra en formación.
De ACDE Santa Fe asistieron Ignacio y José Bruffau, Guillermo Tavernier, Federico Meyer, Ignacio Lupotti, Mariano Rocchetti, Santiago De Luca, Tadeo Acosta y Ariel Trinadori de la cátedra abierta de la empresa Enrique Shaw de la UCSF.
También estuvo presente Sigrid Marz, actual presidente de Uniapac Internacional, la federación ecuménica que reúne a las asociaciones de empresarios cristianos de cuarenta países y representa a más de 45.000 ejecutivos de negocios.
En la oportunidad, la empresaria argentina Silvia Bulla asumió como nueva presidenta de Uniapac Latinoamérica, en reemplazo de Manuel Fitzmaurice de Chihuahua, México, presente en el evento. Durante las dos jornadas se brindaron varias exposiciones sobre distintas temáticas.
En la mesa que dirigió María Elena Critto, Carlos Custer (dirigente sindical) destacó la coherencia de vida de Enrique Shaw (1921-1962), quien será el primer empresario laico a beatificar próximamente. Fue promotor del diálogo social y promotor de la Doctrina Social de la Iglesia en distintos ámbitos, fundador de ACA, ACDE y UCA.
Una metáfora de la vida
En otro momento expusieron Fedora Viviani (presidente de ACDE Tucumán) y Matías Sebely (intendente de Leandro N. Alem, Misiones), moderado por Santiago Rossi. La tucumana precisó que su objetivo es llegar al cielo. "Quiero que mis hijos se salven espiritualmente, antes que materialmente", testimonió.
El misionero Sebely, que ha participado en distintas instituciones de su ciudad, comentó: "En la medida que das, recibís multiplicado por 101%". Su ciudad, de 45 mil habitantes, dijo, "no tiene gente viviendo en la calle". "Dios en primer lugar" reza la placa que colocó en la sede municipal.
Uno de los momentos más emocionantes fue el monólogo de Eduardo "Coco" Oderigo -cofundador de la Fundación Espartanos en la Unidad 48 de San Martín, provincia de Buenos Aires-, quien supo estar en Rafaela el año pasado. Oderigo contó detalles de la experiencia de transformación con los presos a través del rugby.
En su exposición utilizó la metáfora de la vía del tren: de qué lado está cada uno (los que están detenidos y los que están en libertad), contando el reencuentro de una mujer "espartana" enemistada durante muchos años con su papá y el "contrabando" para llevar a Jesús eucaristía a Juan Pablo detenido en la cárcel.
El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, abordó la dimensión espiritual del liderazgo como profeta para ver lo que otros no ven. "Hay que generar entusiasmo y pasión por la empresa; la credibilidad es clave en el líder empresario en base a la coherencia y competencia, cuidando a los que tiene a su cargo y corregir con ternura", señaló Rossi.
Demografía y familia
Durante el encuentro se trató el grave problema demográfico mundial, algo de lo que no escapa la Argentina. Alejandro Ferraro, presidente del encuentro anual de ACDE, graficó que en los últimos diez años decreció un 47% la natalidad en nuestro país.
"Estamos viviendo un `invierno demográfico´ por la disminución de la natalidad, pasando de 777.000 nacimientos en 2014 a 413.000 en 2024, lo que genera un envejecimiento demográfico", puntualizó María Inés Passanante, docente de la UCA, sobre este tema. "Hay que educar a los jóvenes en un proyecto de vida familiar y revalorizar la maternidad", agregó.
En este panel sobre demografía y familia participó el padre Mariano Caracciolo, vicario para los jóvenes de la diócesis de San Isidro, quien recordó el caso de una pareja que antes de casarse le aclaró: "No queremos tener hijos".
Por este motivo, resaltó el sacerdote, "hay que generar esperanza con espacios de encuentro frente a la incertidumbre del futuro que viven hoy los jóvenes, quienes eligen carreras universitarias cortas por temor a equivocarse". El encuentro dinámico continuó con la exposición del politólogo Fabián Calle, quien contextualizó la situación coyuntural internacional y cómo esta afecta a la Argentina.
"La actividad productiva está en el interior, fuera del AMBA, con petróleo, gas, litio y cobre. El futuro económico es venturoso con un cambio de mentalidad, ajuste económico, estabilidad política y social. Hay que invertir en educación e infraestructura", remarcó Calle.
El gran desafío
En el debate sobre productividad y desarrollo, a cargo de Mariano Bosch, Gustavo Manríquez y Sofía Pescarmona, moderado por Felicitas Castrillón, apuntaron a hacer mejor las cosas con eficiencia, vivimos un cambio profundo para competir con el mundo y crear valor a la productividad para reinventarnos.
Otra de las mesas expositivas fue "Las empresas y su desafío" con Walter Abrigo y Erica Reynoso, moderado por Silvia Tenazinha, proponiendo trabajar en la construcción de vínculos de confianza, escuchando a los clientes y el que conoce de tecnología también debe saber de negocios. Ambos mencionaron la importancia del juicio crítico más allá de la velocidad que impone la tecnología.
"Educación y futuro: desafíos en un contexto de cambio", a cargo de Marcela de la Fuente (Colegio Madre Teresa) y Claudia Viviana Gómez (Fundación Queen Mary de Mendoza), moderado por Constanza Gorleri, quien aseveró que la mitad de los niños no entiende lo que lee en nuestro país.
La primera es directora en San Fernando (Gran Buenos Aires) en un sector de marginalidad, trabajando en la promoción humana: "no se está aprendiendo porque la familia está lastimada y falta un proyecto de país con educación". La mendocina expresó: "No podemos competir con la IA y hay que convivir; la formación debe ser en valores y pensamiento crítico".
Alejandro Melamed desarrolló el liderazgo humano. "Para ser líderes con impacto, hacer el bien, hacer las cosas bien y ser bueno. La humanidad tiene que estar sustentada en la excelencia con valores", dijo Melamed, citando -además- que "en aquel lugar en el que no hay humanidad, intenta ser humano" (Ética de los padres 2:5).
Responsabilidad y estrategia
En los tramos finales, expusieron Alejandro Ferraro, Tomás Giovanetti y Verónica Marcelo (desarrollo y transformación de negocios) sobre liderar las organizaciones del futuro, panel moderado por Tristán Rodríguez Loredo.
El liderazgo se construye con responsabilidad, la estrategia de ser sostenible en el tiempo, estar presentes para escuchar y comunicar lo que se puede para preservar la salud mental, y desarrollar líderes con humanidad en un contexto con incertidumbre por la IA.
El último fue "El liderazgo se juega en equipo" a cargo de Felipe Contepomi, entrenador principal del seleccionado nacional de rugby, entrevistado por Eduardo Braun.
El director técnico valoró la creación del entorno para motivar la personalidad psicológica, aceptar el error para crecer, con un liderazgo horizontal confiando en el otro. "Para bien del equipo, nadie es imprescindible, todos son indispensables; se aprende más cuando se pierde", comparó Contepomi. El encuentro fue cerrado por el flamante presidente de ACDE, Víctor Valle:
"Hay que confiar en la Providencia como hijos de Dios en tiempos de incertidumbre con esperanza. Tenemos el ejemplo de Enrique Shaw sobre la empresa en las relaciones humanas para dignificar al trabajador. La persona no puede quedar en un segundo plano y la tecnología debe estar al servicio de la humanidad como dijo el papa León XIV".