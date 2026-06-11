Episodio histórico rafaelino

En 1956, la ciudad estuvo tomada una noche

El hecho en el contexto de la contrarrevolución peronista del 9 de junio de aquel año, la que triunfó por algunas horas en lugares como Rafaela, Santa Rosa (La Pampa) y La Plata. La intentona duró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando se entregaron los revolucionarios. En nuestra localidad hubo 47 detenidos.