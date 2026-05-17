Informe periodístico

En 2026 hubo 3.381 ingresantes en la educación superior de Rafaela

Tuvo una leve caída del 0,76% respecto a 2025, siendo el 32% de afuera. Los matriculados son 10.536, con un incremento del 14% en un año, cursando en diez instituciones universitarias y terciarias públicas y privadas. Los egresados en 2025 fueron 866 (creció 57%). La deserción fue de 2.147 estudiantes (aumentó 26%). La UNRAF es la casa de estudios con más alumnos (4.054).