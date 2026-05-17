Los ingresantes en las diez casas de estudios de la ciudad de Rafaela fueron 3.381 estudiantes, lo que representa una leve caída del 0,76% respecto a 2025 (3.407). La brecha sería mayor si no se tuviera en cuenta a la UNL, porque no informaron la cantidad el año pasado, según la investigación realizada por este cronista, que demandó un mes, destacando que el relevamiento tuvo su inicio en 2006.
En 2026 hubo 3.381 ingresantes en la educación superior de Rafaela
Tuvo una leve caída del 0,76% respecto a 2025, siendo el 32% de afuera. Los matriculados son 10.536, con un incremento del 14% en un año, cursando en diez instituciones universitarias y terciarias públicas y privadas. Los egresados en 2025 fueron 866 (creció 57%). La deserción fue de 2.147 estudiantes (aumentó 26%). La UNRAF es la casa de estudios con más alumnos (4.054).
De los ingresantes en más de un centenar de carreras, el 32% proviene de localidades del departamento Castellanos, de otros lugares de la región y en algunos casos de países latinoamericanos. En 2016 hubo 2.292 (creció un 65,65% en diez años) y en 2006 fueron 958 (se incrementó un 252,92% en veinte años) cuando había seis casas: UTN, UCSE, UCES, Universidad del Salvador (no está más), ISP Nº 2 y UCSF.
Respecto a los matriculados, se registró un crecimiento del 13,94% en un año: de 9.247 en 2025 a 10.536 este año, pero si no se computara a la UNL sería casi la misma cantidad que el año último. En 2016 la matrícula era de 8.291 alumnos con un crecimiento del 27,88% en diez años y en 2006 fue de 3.507, con un aumento del 200,43% en veinte años.
La UNRAF es la universidad con más alumnos (4.054), lo que representa el 38,48%. Mientras Rafaela se viene consolidando como un polo educativo regional, un complejo problema preocupante es el alto nivel de deserción, que se registra también en otras universidades de la Argentina en los últimos años:
UNRAF, -1.165; UTN, -288; ISP Nº 2, -193; UCSE, -159; UCES, -92, Siglo 21, -88; Blas Pascal, -87; ITEC, -62; UCSF -13. Totalizan 2.147 educandos menos, lo que significa un aumento del 25,7% de las deserciones en un año (1.708 en 2025).
Los egresados en 2026 fueron 866, con un aumento del 57,45% en un año (550 en 2025). Las casas públicas son gratuitas, a excepción de la Tecnicatura en Industrias Alimentarias en la UTN, que no tiene presupuesto del Estado (cada alumno paga entre $60.000 y $70.000). Y las privadas cobran de arancel por mes entre $300.000 y $400.000, más la matrícula anual.
Detalle por carrera
A continuación, se detalla la cantidad de ingresantes por carreras, el porcentaje de afuera, el total de matriculados y los egresados. No están incluidos los rafaelinos que estudian en otras ciudades.
* UCSE DAR: los ingresantes en 2026 fueron 234 (37% es de otras localidades). Por carreras: Ingeniería en Informática 72, Contador Público y Licenciatura en Administración 46, Abogacía 38, Psicología 32, Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 24, Psicopedagogía 12 y Licenciatura en Turismo 10. Durante 2025 egresaron 72 profesionales. Actualmente, hay 1.014 alumnos matriculados.
* ITEC: 246 fueron los ingresantes: 96 en Tecnicatura en Administración, 59 en Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, 44 en Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, 6 en Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, 13 en Diplomatura en Recursos Humanos de Pymes y 28 en Mecatrónica. El 17% de los alumnos proviene de otras localidades. El total de matriculados es de 594. Hubo 108 egresados en 2025.
* UCES: la cantidad de ingresantes en primer año fue de 213 (el 45% es de afuera): Comercio Exterior 45, Dirección de Negocios 23, Kinesiología y Fisiatría 34, Marketing 17, Nutrición 19, Psicología 26, Recursos Humanos 10, Comunicación Social 10, Medicina 24 y Tecnicatura en Publicidad Multimedia 5. El total de matriculados es de 751. Los egresados en 2025 fueron 53.
* ISP Nº 2: 395 fueron los alumnos que ingresaron (el 25% es de otras localidades): 230 para carreras docentes y 165 para tecnicaturas. Hubo 120 egresados el año pasado. El total de matriculados asciende a 1.400.
* UNRAF: este año ingresaron 1.686 alumnos (el 54% es de afuera): Ingeniería en Computación 44; licenciaturas en Administración y Gestión de la Información 244, Administración y Gestión de la Información CCC (a distancia) 153, Agroinformática 28, Ciencias del Entretenimiento 125, Gestión de la Tecnología 11, Gestión de la Tecnología CCC (a distancia) 71, (...)
(...) Gestión de la Tecnología aplicada a Logística 34, Bioinformática 34, Diseño Industrial 69, Educación (a distancia) 217, Industrias Alimentarias 15, Medios Audiovisuales y Digitales 86, Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital 45, Relaciones de Trabajo 133, Automatización y Robótica 8, Industrias Creativas (a distancia) 56,(...)
(...) Tecnología Ambiental y Energías Renovables 18; tecnicaturas en Entrenamiento Deportivo 127, Mecatrónica 42, Industria y Tecnología de la Maquinaria Agrícola 44, Biotecnología 44; especialización en Docencia Universitaria 23; y maestría en Administración de Empresas 15. El total de matriculados asciende a 4.054. Los egresados en 2025 fueron 335.
* UTN: la cantidad de ingresantes este año fueron 279 de los cuales el 30% es de afuera: ingenierías Civil 25, Electromecánica 25 e Industrial 39; licenciaturas en Organización Industrial 21 y Administración Rural 43; tecnicaturas universitarias en Industrias Alimentarias 47 y Programación 79. Los egresados en 2025 fueron 111. La cantidad de matriculados en 2026 es de 1.057.
* UCSF: los ingresantes fueron 30 en Arquitectura (el 13% proviene de afuera). Hubo 9 egresados en 2025. En este momento la matrícula es de 90 alumnos.
* Siglo 21 CAU: en 2025 hubo 70 ingresantes de los cuales el 15% es de otras localidades aledañas a Rafaela: Abogacía 20; Martillero Público 14; Contador Público 8; tecnicaturas en Relaciones Laborales 4, en Higiene y Seguridad Laboral 4, en Gestión Contable e Impositiva 3, en Dirección de Equipos de Ventas 1; Profesorado Universitario en Nivel Secundario y Superior 3; (...)
(...) Licenciaturas en Educación 2, en Informática 3, en Comercialización-Marketing 3, en Relaciones Internacionales 2, en Periodismo 2 y en Bioinformática 1. Los egresados en 2025 fueron 22. Cuenta con 160 alumnos activos.
* UNL: los ingresantes en el Centro Universitario Rafaela-Sunchales fueron 149 de los cuales el 26% es de afuera: tecnicaturas universitarias en Comercio Internacional y Logística 55 y en Automatización y Robótica 25, y Licenciatura en Obstetricia 69. Los egresados en 2025 fueron 8. El total de cursantes es de 1.254.
* Blas Pascal: los ingresantes fueron 79 (55% de afuera) discriminados en Abogacía 7, Contador 12, Administración 4, Operaciones y Logística 1, Administración 8, Ciencias de datos 2, Enseñanza del idioma Inglés 1, Gestión Agraria 5, Gestión Ambiental 1, Gestión Bancaria 7, Gestión Pymes 1, Higiene y Seguridad Laboral 3, (...)
(...) Martillero 2, Publicidad 1, Recursos Humanos 6, Relaciones Internacionales 2, Relaciones Públicas 2, Seguridad 2, Turismo 1, Arte Digital 3, Inteligencia Artificial 6, Maestría en Gestión de las Organizaciones 2 y Maestría en Agronegocios 2. El total de matriculados es de 162. En 2025 hubo 10 egresados.
* Escuela de Enfermería: en 2025 hubo 18 egresados. Por decisión del Ministerio de Salud de Santa Fe en 2026 no abrió la carrera, con una lógica similar a la Escuela de Policía.