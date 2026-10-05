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Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España: se votará el 29 de noviembre

El mandatario anunció la disolución de las Cortes durante una conferencia en el palacio de la Moncloa y defendió la gestión de su Gobierno durante la legislatura.

Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales en España.Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales en España.
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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales para el domingo 29 de noviembre.

El anuncio fue realizado durante una conferencia en el palacio de la Moncloa, donde el mandatario defendió el trabajo realizado por su Gobierno durante la legislatura.

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Además, Sánchez llamó a los ciudadanos españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que, según sostuvo, “involuciona y recorta derechos”, o si prefieren que el país continúe siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

La defensa de la gestión

Durante su discurso, Sánchez repasó las dificultades que atravesó su administración durante los últimos años.

“Hace más de tres años las urnas decidieron apostar por un Gobierno progresista. Lograrlo no ha sido fácil, nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio", señaló.

Y agregó: "Hemos trabajado con un Congreso muy bronco. Hemos combatido élites económicas muy poderosas, y también la peor oposición. Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más poder que nunca. A pesar de todo, el Gobierno de coalición no ha dejado de trabajar”.

FILE PHOTO: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez walks to greet European Council President Charles Michel at Moncloa Palace in Madrid, Spain, May 30, 2024. REUTERS/Susana Vera/File PhotoEl mandatario comunicó la decisión desde el palacio de la Moncloa.

La situación internacional

El presidente también destacó las acciones de su Gobierno en el escenario internacional y mencionó el apoyo a Ucrania, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra”, expresó.

El llamado a los españoles

Sánchez también reconoció que durante la gestión se cometieron errores y que no se pudieron concretar todos los objetivos planteados.

“Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad”, afirmó.

Protesters carry Spanish flags and banners depicting Spanish Prime Minister Pedro Sanchez next to the word “Corrupt”, as they take part in a march calling for general elections and to protest against the government's handling of Ceuta’s migrant crisis in Madrid, Spain, September 26, 2026. REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAYLas elecciones generales en España se realizarán el 29 de noviembre.

Luego explicó la decisión de convocar a elecciones: “Por eso, tras informar al jefe del Estado, convoco el Consejo de Ministros extraordinario”.

Finalmente, Sánchez sostuvo que los españoles deberán decidir qué papel quieren que tenga el país y planteó la elección entre “retroceder o avanzar”.

“Un Gobierno que trabaje por la mayoría social”, expresó.

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