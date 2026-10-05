El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales para el domingo 29 de noviembre.
Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España: se votará el 29 de noviembre
El mandatario anunció la disolución de las Cortes durante una conferencia en el palacio de la Moncloa y defendió la gestión de su Gobierno durante la legislatura.
El anuncio fue realizado durante una conferencia en el palacio de la Moncloa, donde el mandatario defendió el trabajo realizado por su Gobierno durante la legislatura.
Además, Sánchez llamó a los ciudadanos españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que, según sostuvo, “involuciona y recorta derechos”, o si prefieren que el país continúe siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
La defensa de la gestión
Durante su discurso, Sánchez repasó las dificultades que atravesó su administración durante los últimos años.
“Hace más de tres años las urnas decidieron apostar por un Gobierno progresista. Lograrlo no ha sido fácil, nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio", señaló.
Y agregó: "Hemos trabajado con un Congreso muy bronco. Hemos combatido élites económicas muy poderosas, y también la peor oposición. Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más poder que nunca. A pesar de todo, el Gobierno de coalición no ha dejado de trabajar”.
La situación internacional
El presidente también destacó las acciones de su Gobierno en el escenario internacional y mencionó el apoyo a Ucrania, la Unión Europea y las Naciones Unidas.
“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra”, expresó.
El llamado a los españoles
Sánchez también reconoció que durante la gestión se cometieron errores y que no se pudieron concretar todos los objetivos planteados.
“Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad”, afirmó.
Luego explicó la decisión de convocar a elecciones: “Por eso, tras informar al jefe del Estado, convoco el Consejo de Ministros extraordinario”.
Finalmente, Sánchez sostuvo que los españoles deberán decidir qué papel quieren que tenga el país y planteó la elección entre “retroceder o avanzar”.
“Un Gobierno que trabaje por la mayoría social”, expresó.