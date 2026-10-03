España

Madrid concentra una nueva movilización por el acceso a la vivienda

Las protestas se desarrollan este sábado en Madrid y más de 50 ciudades españolas, convocadas por organizaciones de inquilinos. Las movilizaciones se producen un día después del rechazo del Congreso a un paquete de medidas del Gobierno para afrontar la crisis habitacional y tras el desalojo de una mujer de 87 años que finalmente pudo regresar a su vivienda.