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Murió Maricarmen, la jubilada cuyo desalojo sacudió la política española

Tenía 87 años y permanecía internada desde que fue desalojada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante siete décadas. Su caso disparó protestas, una acampada permanente en la Puerta del Sol y una ofensiva legislativa sobre vivienda que terminó exponiendo la falta de mayoría de Pedro Sánchez antes del adelanto electoral.

La jubilada madrileña se transformó en bandera contra la especulación inmobiliaria tras ser desalojada del departamento donde residió durante siete décadas.La jubilada madrileña se transformó en bandera contra la especulación inmobiliaria tras ser desalojada del departamento donde residió durante siete décadas.
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Maricarmen Abascal murió sin poder regresar a la casa que había habitado durante casi toda su vida y después de convertirse, en apenas dos semanas, en el rostro de una crisis de vivienda que terminó atravesando a toda la política española.

La jubilada de 87 años falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía internada desde el 23 de septiembre, día en que una comisión judicial ejecutó su desahucio del departamento de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Retiro. La noticia fue comunicada por su familia, su representación legal y el Sindicato de Inquilinas.

Maricarmen Abascal, 87, is transported on a stretcher to an ambulance, after she was evicted from the Madrid home where she had lived for more than seven decades after the apartment was acquired by an investment fund that sought a steep increase in her rent, despite efforts by housing activists to broker an alternative arrangement in Madrid, Spain, September 23, 2026. REUTERS/Susana VeraMaricarmen Abascal, de 87 años, es trasladada en camilla a una ambulancia al ser desalojada de la vivienda de Madrid donde había vivido durante más de siete décadas, después de que el apartamento fuera adquirido por un fondo de inversión que buscaba un fuerte aumento en su alquiler. Foto: REUTERS / Susana Vera.

Habían pasado quince días desde aquella imagen que recorrió España: Maricarmen abandonando en camilla el domicilio donde había vivido alrededor de 70 años, acompañada por personal sanitario mientras vecinos y activistas protestaban detrás del cordón policial. La propiedad, la sociedad Urbagestión, había rechazado distintas alternativas para aplazar o evitar el lanzamiento.

Mirá tambiénCómo el desalojo de una jubilada de 87 años terminó sacudiendo al Gobierno de Sánchez en España

Días después apareció una salida. Un acuerdo alcanzado con mediación pública le permitiría volver al mismo departamento mediante un nuevo contrato de ocho años y un alquiler cercano a los 500 euros mensuales. Nunca llegó a concretarlo. “El acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda ha llegado demasiado tarde”, lamentaron este miércoles sus allegados.

De un desahucio a un símbolo nacional

La historia individual se convirtió rápidamente en una causa colectiva.

Después del desalojo, miles de personas salieron a las calles, se instaló una acampada en la Puerta del Sol y comenzaron protestas en distintas ciudades bajo una consigna que utilizaba directamente su nombre. El Sindicato de Inquilinas convirtió el caso en emblema de su reclamo contra los desalojos de personas vulnerables y la especulación inmobiliaria.

A man uses a megaphone as people gather at the protest camp at Puerta del Sol square following the death of Maricarmen Abascal, the 87-year-old woman whose eviction sparked housing protests in Spain, in Madrid, Spain, October 7, 2026. REUTERS/Violeta Santos MouraPersonas se movilizaron en protesta a la Puerta del Sol tras la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España. Foto: REUTERS / Violeta Santos Moura.

Maricarmen, aun hospitalizada, alentó esas movilizaciones. “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”, pidió en uno de los mensajes que después quedó como lema entre los manifestantes.

Su muerte volvió a reunir este miércoles a quienes permanecen acampados en Sol. Una asamblea fue interrumpida para guardar un minuto de silencio mientras los manifestantes coreaban consignas en su memoria.

People gather at the protest camp at Puerta del Sol square following the death of Maricarmen Abascal, the 87-year-old woman whose eviction sparked housing protests in Spain, in Madrid, Spain, October 7, 2026. REUTERS/Violeta Santos MouraPersonas se movilizaron en protesta a la Puerta del Sol tras la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España. Foto: REUTERS / Violeta Santos Moura.

“Nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen”, expresó el Sindicato de Inquilinas, que prometió mantener las movilizaciones.

La vivienda terminó inclinando la balanza

La presión social había obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a colocar la vivienda en el centro de la agenda.

El Ejecutivo impulsó medidas extraordinarias para prolongar protecciones frente a desahucios, regular alquileres y reforzar garantías para inquilinos vulnerables. Pero los decretos chocaron con una mayoría adversa en el Congreso y fueron rechazados con los votos de PP, Vox, Junts y otros grupos.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez attends a press conference after cabinet meeting at Moncloa Palace, in Madrid, Spain, October 6, 2026. REUTERS/Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY. La presión social obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a presentar decretos urgentes de protección a inquilinos vulnerables; sin embargo, el rechazo en el Congreso evidenció la debilidad de la mayoría parlamentaria y precipitó el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. REUTERS/Juan Medina.

La derrota no fue solamente legislativa. Expuso que Sánchez ya no podía reconstruir la mayoría heterogénea con la que había sostenido la legislatura.

Pocos días después decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, en un escenario donde el acceso a la vivienda pasó a ocupar uno de los lugares centrales de la campaña. El Gobierno volvió esta semana sobre el asunto con un paquete de 21 medidas urgentes que deberá ser ratificado por la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.

Una muerte simbólica en plena campaña

El fallecimiento agrega ahora una dimensión inesperada a una discusión que ya había desbordado el expediente judicial que originó el caso.

Los movimientos de vivienda mantienen convocada una huelga general para el 11 de noviembre y prometen llevar sus demandas a una campaña electoral que quedó atravesada por alquileres, desalojos y acceso a la vivienda.

Este miércoles, mientras los partidos empezaban a ordenar sus estrategias para el 29-N, la acampada de Sol detuvo durante unos minutos su actividad.

Maricarmen había conseguido jurídicamente la posibilidad de volver al departamento del que fue expulsada. La puerta, sin embargo, ya no llegó a abrirse para ella.

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