Símbolo de la crisis habitacional

Murió Maricarmen, la jubilada cuyo desalojo sacudió la política española

Tenía 87 años y permanecía internada desde que fue desalojada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante siete décadas. Su caso disparó protestas, una acampada permanente en la Puerta del Sol y una ofensiva legislativa sobre vivienda que terminó exponiendo la falta de mayoría de Pedro Sánchez antes del adelanto electoral.