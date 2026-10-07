Crisis de vivienda en España

Pedro Sánchez lamentó la muerte de la jubilada desalojada en Retiro: “Siento esta pérdida como propia”

Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció en un hospital tras haber sido expulsada de su departamento por un fondo inmobiliario. El caso provocó una ola de protestas en las principales ciudades españolas y derivó en el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.