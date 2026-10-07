Perú logró la repatriación de 342 bienes culturales desde seis países, como parte del esfuerzo del Estado para la recuperación y protección de su patrimonio nacional, informó este miércoles el Gobierno.
Perú recuperó más de 300 bienes culturales repatriados desde Argentina y otros cinco países
El lote de bienes recuperados provienen también desde Alemania, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido y la entrega constituye la "más numerosa" realizada en lo que va del presente año.
En el acto oficial, que contó con la participación del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se formalizó la entrega del lote repatriado desde Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.
Cooperación institucional y diplomática
Durante la ceremonia, desarrollada en el Palacio de Torre Tagle de Lima, el canciller peruano, Carlos Espá, destacó que la restitución de estas piezas históricas fue posible gracias a la articulación institucional entre diversos organismos nacionales e internacionales involucrados.
"Este importante logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la cancillería, nuestras misiones en el exterior, el Ministerio de Cultura, las autoridades e instituciones de los países involucrados, así como con la decisión de ciudadanos que mediante devoluciones voluntarias han contribuido a que estos bienes retornen como es debido a nuestro país", afirmó.
Entre los bienes recuperados destacan documentos, obras histórico-artísticas, piezas arqueológicas, cerámicos y textiles prehispánicos, resaltando la pintura monumental titulada "El tránsito de San José" y el manuscrito "El Arte Antiguo Peruano" del Museo Nacional.
Respecto al manuscrito, las autoridades subrayaron su excepcional valor para el patrimonio documental del país andino, debido a la calidad de sus acuarelas y a su histórica influencia en el estudio y difusión del arte prehispánico peruano.
Impacto en la memoria histórica
Tras remarcar que esta entrega constituye la "más numerosa" realizada en lo que va del presente año, Espá enfatizó que el valor principal de las piezas repatriadas radica en su significado histórico para la memoria nacional.
Asimismo, la autoridad enfatizó que estas acciones adquieren particular relevancia para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, actividad delictiva que representa una seria amenaza para el patrimonio y que está vinculada a organizaciones criminales transnacionales.