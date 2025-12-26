Arabia Saudita atacó instalaciones del Consejo de Transición del Sur de Yemen

Aviones de guerra de Arabia Saudita ejecutaron este viernes bombardeos aéreos contra instalaciones militares afiliadas al Consejo de Transición del Sur de Yemen (STC, siglas en inglés), en la provincia suroriental yemení rica en petróleo de Hadramout, confirmó un funcionario local de seguridad.
El oficial dijo bajo anonimato que "varios bombardeos aéreos atacaron posiciones de las unidades de seguridad de élite Hadrami alineadas con el STC".
Señaló que los ataques se produjeron un día después de que Arabia Saudí requiriese al STC retirar sus fuerzas de Hadramout, considerando los bombardeos aéreos como un hecho sin precedentes contra el grupo financiado por Emiratos Árabes Unidos.
Los ataques no causaron víctimas ni daños al equipamiento militar, según el funcionario.
Imagen ilustrativa. Fuerza Aérea de Arabia Saudita.
En su opinión, los bombardeos aéreos solo pretenderían dar un serio aviso al STC, presionándolo para que abandone sus instalaciones o bien hacer frente a nuevas acciones militares.
Los residentes locales afirmaron haber escuchado fuertes explosiones en partes de la provincia mientras videos en redes sociales mostraban columnas de humo elevándose sobre los lugares atacados tras las incursiones aéreas.
Entretanto, medios afiliados al STC reportaron que los bombardeos aéreos golpearon a sus fuerzas en la zona de Ghayl Bin Yamin, Hadramout.
Arabia Saudí, que apoya al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, no ha valorado por el momento los bombardeos aéreos de manera oficial.
Destrozos en Aden, Yemen. Crédito: REUTERS/Amr Alfiky
El Ministerio de Exteriores saudí manifestó este jueves que el reciente despliegue de tropas del STC en dos provincias del sur de Yemen constituía una "escalada injustificada" que socava los intereses yemeníes y complica los esfuerzos liderados por Arabia Saudí para restaurar la estabilidad.
Riad también anunció que una delegación militar conjunta saudí-emiratí había llegado a Adén para coordinar con el STC la retirada de sus fuerzas en tiempo y forma y transferir los campos militares a fuerzas gubernamentales o locales.