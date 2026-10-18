Dos pilotos murieron este domingo al estrellarse un helicóptero militar de Arabia Saudita en la región de Najran, cerca de la frontera con Yemen.
Dos pilotos murieron al caer un helicóptero saudita en Najran
Riad atribuyó el accidente a una falla mecánica, mientras que los hutíes aseguraron haber derribado la aeronave. El episodio ocurrió cerca de la frontera con Yemen.
La coalición liderada por Riad informó que la aeronave, un helicóptero de reconocimiento AH-6i de la Guardia Nacional, sufrió un desperfecto mecánico y quedó destruida en territorio saudita.
Versiones enfrentadas sobre la caída
El portavoz de la coalición, Turki al Malki, sostuvo que el accidente se produjo por una falla técnica y confirmó la muerte de los dos tripulantes.
Sin embargo, los rebeldes hutíes ofrecieron una versión distinta.
El vocero del grupo, Yahya Saree, aseguró que sus fuerzas habían derribado un helicóptero saudita en la misma zona durante la noche del sábado.
Un conflicto que volvió a escalar
La caída de la aeronave se produjo en medio de una nueva escalada entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen.
Después de varios años de una tregua frágil, los enfrentamientos se intensificaron nuevamente durante los últimos meses.
Los hutíes, respaldados por Irán, avanzaron sobre sectores estratégicos de la costa del mar Rojo y aumentaron sus ataques contra objetivos sauditas.
Ataques sobre territorio saudita
En las últimas semanas, el grupo lanzó ofensivas contra infraestructura petrolera, aeropuertos y embarcaciones.
Uno de los episodios más graves ocurrió en el aeropuerto internacional de Riad, donde un ataque reciente dejó víctimas fatales y centenares de heridos.
La coalición saudita, por su parte, respondió con bombardeos sobre zonas de Yemen bajo control hutí.
Nuevas intercepciones y víctimas
Las autoridades sauditas también informaron que dos misiles balísticos dirigidos hacia Khamis Mushait fueron interceptados en el sur del país.
Del otro lado, los hutíes denunciaron que bombardeos sauditas provocaron la muerte de 12 personas en Yemen, entre ellas tres niños.
Ambas partes continúan intercambiando acusaciones mientras se multiplican los ataques en la región.
El impacto sobre las rutas marítimas
Los hutíes declararon además un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y mantienen presencia en torno al estrecho de Bab el Mandeb.
Ese paso resulta clave para el transporte internacional de petróleo y otras mercancías entre el mar Rojo y el océano Índico.
En paralelo, Egipto analiza ampliar su respaldo a Arabia Saudita frente a la ofensiva hutí.